Італія подовжить визнання та обмін з Україною водійського посвідчення

Незабаром буде підписана відповідна міжурядова Угода.

Україна та Італія подовжать договір про визнання та обмін посвідчення водія.

Про це йдеться на офіційній Facebook-сторінці МВС.

Так, сторони незабаром підпишуть відповідну міжурядову Угоду, яка припинила свою дія 1 червня.

"Завершено всі необхідні процедури для подовження міжурядової Угоди про взаємне визнання та обмін національного посвідчення водія. Це дозволить тисячам наших співвітчизників не перескладати іспит з кермування в Італії", - зазначив голова МВС Арсен Аваков.

За даними Головного сервісного центру МВС України, за період дії Угоди здійснено обмін 81 посвідчення водія громадянами Італії, які мешкають в Україні. Отримано і опрацьовано близько 16 400 запитів щодо обміну національних посвідчень громадянами України в Італії.

Відповідно до усталеної практики укладання угод такого характеру з іншими державами, що не є членами ЄС, Італія обмежила термін дії Угоди до 5 років. А в прикінцевих положеннях документа є пункт, який передбачає "подовження строку дії цієї Угоди, для уникнення, навіть тимчасового, припинення обміну посвідчень водія".

Нагадаємо, українцям, які проживають у Великій Британії, дозволили обміняти водійське посвідчення без іспитів. Незабаром аналогічні умови введуть й для британців.

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