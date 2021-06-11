Італія подовжить визнання та обмін з Україною водійського посвідчення

Незабаром буде підписана відповідна міжурядова Угода.
Україна та Італія подовжать договір про визнання та обмін посвідчення водія.
Про це йдеться на офіційній Facebook-сторінці МВС.
Так, сторони незабаром підпишуть відповідну міжурядову Угоду, яка припинила свою дія 1 червня.
"Завершено всі необхідні процедури для подовження міжурядової Угоди про взаємне визнання та обмін національного посвідчення водія. Це дозволить тисячам наших співвітчизників не перескладати іспит з кермування в Італії", - зазначив голова МВС Арсен Аваков.
За даними Головного сервісного центру МВС України, за період дії Угоди здійснено обмін 81 посвідчення водія громадянами Італії, які мешкають в Україні. Отримано і опрацьовано близько 16 400 запитів щодо обміну національних посвідчень громадянами України в Італії.
Відповідно до усталеної практики укладання угод такого характеру з іншими державами, що не є членами ЄС, Італія обмежила термін дії Угоди до 5 років. А в прикінцевих положеннях документа є пункт, який передбачає "подовження строку дії цієї Угоди, для уникнення, навіть тимчасового, припинення обміну посвідчень водія".
Нагадаємо, українцям, які проживають у Великій Британії, дозволили обміняти водійське посвідчення без іспитів. Незабаром аналогічні умови введуть й для британців.