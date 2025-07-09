Поліція зупиняє авто / © Associated Press

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Чимало українських водіїв при зупинці поліцією досі автоматично передають документи патрульному в руки. Але це не лише зайве — а й неправомірно.

Про це повідомило видання mAuto.

Згідно з чинними правилами дорожнього руху, водій має пред’явити, а не передати документи. Це означає: посвідчення та техпаспорт можна тримати в руках або показати через вікно — поліцейський не має права їх забирати.

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На практиці ж інспектори іноді сідають до службового авто з чужими документами, виписують штраф і не пояснюють нічого водієві. Експерти наголошують: така поведінка — пряма ознака перевищення повноважень, якщо немає відповідного рішення суду.

Що радять фахівці:

не передавайте документи до рук патрульних;

знімайте розмову на відео;

зберігайте спокій.

У разі порушень — телефонуйте на 102 або на гарячу лінію МВС.

Нагадаємо, в Україні хочуть скасувати безстрокові права та розповідали, хто має оновлювати документи.

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Раніше ми писали, що Верховний Суд України пояснив, які документи мають право перевіряти на блокпостах.