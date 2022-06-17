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Із 20 автозаводів працюють лише два: російський "фюрер" Путін визнав крах місцевого автопрому

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Із 20 автозаводів працюють лише два: російський "фюрер" Путін визнав крах місцевого автопрому

Фото: LADA / Facebook

Президент РФ Володимир Путін назвав "непростою" ситуацію з виробництвом автомобілів у країні.

Як відомо, через санкції, які були накладені на РФ за повномасштабне вторгнення до України, помітно скоротилося виробництво автомобілів.

Так, у країні-агресорки випуск легкових автомобілів обвалився на 85%. Серйозно страждає й продаж машин, який від початку війни в Україні втратив понад 75%.

Апогеєм впроваджених щодо РФ санкцій стало те, що наразі там працюють лише два з 20 заводів із випуску авто. Суцільний провал у виробництві машин визнав навіть Путін, про що він повідомив на нараді з розвитку автопрому.

"Порівняно з показниками роком раніше в березні поточного року випуск вітчизняного автопрому в Росії виявився втричі нижчим, а у квітні - у п'ять разів нижчим", – констатував Путін.

Путін зазначив, що потрібно "забезпечити технологічний суверенітет" та "наситити" вітчизняний ринок, де є дефіцит.

Додамо, що в травні, за даними Асоціації європейського бізнесу, автосалони реалізували лише 24 268 автомобілів. У річному вираженні авторинок впав на 83,5% і відкотився у минуле на 16 років.

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