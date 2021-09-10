Із "гаражем" для велосипедів та мінікухнею: популярний мікроавтобус Volkswagen переробили в унікальний кемпер

Із "гаражем" для велосипедів та мінікухнею: популярний мікроавтобус Volkswagen переробили в унікальний кемпер

У ньому також є декілька спальних місць.

Популярний мікроавтобус Volkswagen Transporter вирішили переробити в унікальний та водночас дуже стильний кемпер.

Про це повідомляє Carscoops.

Цей транспортний засіб створений у єдиному екземплярі для шотландського ресторатора і велогонщика-любителя Алана Мерчісона. Зазначається, що кемпер буде розрахований як машина-підтримка жіночої велокоманди, де Мерчисон зараз працює шеф-кухарем.

Основою для кемпера став Volkswagen Transporter 6.1. Машину пофарбували в кольори фірми Rapha, виробника одягу для велосипедистів, і оснастили всім необхідним для відпочинку та перекусу в перервах між гонками. У ньому є навіть своєрідний "гараж" для п'яти велосипедів, з мийкою високого тиску і 70-літровим баком для води. А також холодильник з вертикальним завантаженням, раковина і газова плита.

Крім того, в кемпері є кілька спальних місць, кавомолка і кавоварка. Джерелами струму на борту виступають 350-ватні сонячні панелі, що живлять два 12-вольтів акумулятора AGM Leisure, які, в свою чергу, підключені до 3000-Вт перетворювача.

Повідомляється, що початкова ціна переробки складе 26 900 фунтів стерлінгів.

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