Із інноваційною системою: Mercedes-Benz презентував оновлену версію Sprinter

Модель надійде в продаж у вересні 2021 року.

Компанія Mercedes-Benz оновила популярний комерційний автомобіль Sprinter .

Про це повідомляє пресслужба виробника.

Так, в основі оновлення цієї моделі лежить потужний та ефективний 2-літровий дизельний двигун OM 654, знайомий з портфеля легкових автомобілів Mercedes-Benz. Незабаром чотирициліндровий агрегат буде доступний для замовлення в чотирьох версіях потужності.

Окрім того, Sprinter отримав автоматичну коробку передач 9G-TRONIC, яка поєднується з усіма версіями мотора. Альтернативою їй буде 6-швидкісна механічна коробка передач. Третій пункт технічного оновлення – повний привід з системою крутного моменту на вимогу в Sprinter 4X4. Вантажні версії Sprinter зможуть перевозити до 5,5 тонн вантажу.

media.daimler.com

Головною ж інноваційною системою Mercedes-Benz Sprinter є зсувні двері Speed Delivery Door.

Це двостулкові двері з функцією автоматичного відкривання та закривання, які замінюють звичайні зсувні двері. Вони відкриваються автоматично, щойно водій переходить зі свого робочого місця у вантажний відсік. Після того як водій покинув машину з вантажем, двері автоматично зачиняються. Автоматичне блокування буде доступне для замовлення, як додаткова опція.

Оновлена версія Mercedes-Benz Sprinter надійде в продаж у вересні 2021 року.

Раніше розповідалося про те, що Mercedes-Benz представив бюджетний компактвен нового покоління.

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