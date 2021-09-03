Із інноваційною системою: Mercedes-Benz презентував оновлену версію Sprinter

Модель надійде в продаж у вересні 2021 року.
Компанія Mercedes-Benz оновила популярний комерційний автомобіль Sprinter.
Про це повідомляє пресслужба виробника.
Так, в основі оновлення цієї моделі лежить потужний та ефективний 2-літровий дизельний двигун OM 654, знайомий з портфеля легкових автомобілів Mercedes-Benz. Незабаром чотирициліндровий агрегат буде доступний для замовлення в чотирьох версіях потужності.
Окрім того, Sprinter отримав автоматичну коробку передач 9G-TRONIC, яка поєднується з усіма версіями мотора. Альтернативою їй буде 6-швидкісна механічна коробка передач. Третій пункт технічного оновлення – повний привід з системою крутного моменту на вимогу в Sprinter 4X4. Вантажні версії Sprinter зможуть перевозити до 5,5 тонн вантажу.
Головною ж інноваційною системою Mercedes-Benz Sprinter є зсувні двері Speed Delivery Door.
Це двостулкові двері з функцією автоматичного відкривання та закривання, які замінюють звичайні зсувні двері. Вони відкриваються автоматично, щойно водій переходить зі свого робочого місця у вантажний відсік. Після того як водій покинув машину з вантажем, двері автоматично зачиняються. Автоматичне блокування буде доступне для замовлення, як додаткова опція.
Оновлена версія Mercedes-Benz Sprinter надійде в продаж у вересні 2021 року.
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