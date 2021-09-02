Ізраїльтяни створили революційну батарею для електромобілів, яка здатна повністю заряджатися за десять хвилин

Ізраїльтяни створили революційну батарею для електромобілів, яка здатна повністю заряджатися за десять хвилин

На конвеєр її планують поставити в 2024 році.

Ізраїльський стартап StoreDot створив унікальну акумуляторну батарею для електромобілів.

Про це повідомляє Electrek.

Зазначається, що головною особливістю цієї батареї є те, що вона здатна повністю заряджатися за десять хвилин.

Так, у розробці новинки брали участь концерни Daimler, Samsung Ventures і TDK. На створення і тестування акумулятора у стартапа пішло більше трьох років. Зараз робота над батареєю вийшла на фінальний етап, і вже в 2024 році StoreDot має намір поставити її на конвеєр. Як довгострокову перспективу компанія називає 2028 рік, але не пізніше.

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Акумуляторні батареї нового зразка мають 4 680 осередків. У їхньому складі використовується не графіт, як в традиційних літій-іонних, а напівпровідникові наночастинки. Згодом їх мають намір замінити кремнієм, щоб здешевити. За словами виробника, це дозволить зробити батареї більш безпечними і збільшити їхній термін служби.

До того ж для виробництва не потрібно створювати нові лінії. Відмінно підійдуть ті, на яких зараз збирають літій-іонні акумулятори, що істотно знизить витрати. Детальні характеристики поки не розголошуються. Інсайдери стверджують, що енергії одного блоку буде вистачати більш ніж на 150 км шляху.

Раніше Skoda винайшла спосіб, як можна застосовувати відпрацьовані батареї електромобілів.

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