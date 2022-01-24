Jeep планує випускати на європейському ринку лише електрифіковані позашляховики

В компанії Jeep також підтримали більшість автомобільних брендів та розпочали електрифікацію.

Компанія Jeep повідомила про свої плани на цей рік. До кінця року вони планують продавати автомобілі лише з електричним приводом.

Ці зміни зачіпають такі країни як Німеччина, Франція, Бельгія, Нідерланди та Португалія. Про це повідомляють на офіційному сайті автомобільної групи Stellantis.

Для того, щоб реалізувати свій задум, вже у 2022 році на ринок виведуть дві електрифіковані моделі – Renegade та Compass. Це одні з найпопулярніших моделей, які в електричному вигляді повинні оживити продажі компанії.

Електрифікація буде проходити поступово. Спочатку можна буде придбати авто з гібридним двигуном об’ємом 1.5 літра та турбіною, який видає 130 кінських сил та комплектується АКПП на 7 передач. Гібридна система дозволяє стартувати та рухатися повільно виключно на електротязі. Трохи згодом, клієнти зможуть обрати автомобіль з повноцінним електроприводом.

Завдяки новій гібридній технології моделі Jeep Renegade та Compass e-Hybrid почали пропонувати клієнтам нову альтернативу в сегменті повнопривідних автомобілів. Клієнти можуть зберегти свої звички водіння та насолодитися справжнім досвідом керування гібриду.

Спецверсія Upland була створена, щоб підкреслити увагу бренду Jeep до навколишнього середовища та його відданість принципам сталого розвитку. Завдяки унікальним естетичним деталям та використанню стійких матеріалів, а також екологічно чистих фарб та оздоблення, ця нова версія буде доступна для моделей Renegade та Compass 4xe Plug-in-Hybrid.

Звісно, попрацювали і над інтер’єром. Тепер для водія доступні багато різних помічників у водінні, якісна мультимедіа з великим сенсорним дисплеєм та системи Apple CarPlay та Android Auto.

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