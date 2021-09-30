Jeep презентувала оновлену версію культового позашляховика

Ця модель з'явиться у дилерів до кінця 2021 року.

Компанія Jeep офіційно презентувала п'ятимісную версію позашляховика Grand Cherokee .

Про це повідомляє пресслужба виробника.

Зазначимо, що п'яте покоління легендарної моделі представили на початку року, але в 7-місному виконанні Grand Cherokee L з подовженим кузовом. Тепер покупцям буде доступна версія з 5-місним салоном. Колісна база новинки на 126 мм менша – 2 964 мм.

Новинка отримала бензинові мотори V6 (297 к.с.) та V8 (362 к.с.), а також PHEV-гібрид 4хе з 2-літровою турбованою "четвіркою" (381 к.с.). На електротязі версія з PHEV може проїхати до 40 км, а загальна дальність ходу досягає 700 км. Тягова батарея місткістю 17 кВтг встановлена під підлогою і працює з напругою 400 В.

Для Європи, своєю чергою, спочатку буде доступний тільки гібридний Grand Cherokee 4xe, який очікується в другій половині майбутнього року. Крім того, компанія відмовилася від дизельної модифікації.

Покупці зможуть традиційно вибирати між приводом на задні колеса або варіантом 4X4. Вибір повнопривідних трансмісій не змінився. Версія Quadra-Trac I має муфту в приводі передніх коліс, Quadra-Trac II доповнена демультиплікатором, а Quadra-Drive II забезпечена блокуванням заднього диференціала. Електронна система Selec-Terrain має позашляхові режими Auto, Sport, Rock, Snow і Mud/Sand. У стандартній комплектації пропонується пружинна підвіска. Опціонна пневмопідвіска Quadra-Lift отримала адаптивні амортизатори. Максимальний дорожній просвіт досягає 287 мм (+13 мм), а глибина подоланого броду зросла на 100 мм – до 610 мм.

Jeep.com

Для любителів суворого бездоріжжя доступна модифікація Trailhawk. Вона відрізняється наявністю додаткового захисту двигуна та трансмісії, 18-дюймовими колесами з позашляховими шинами, іншими бамперами, потужними буксирувальними вушками, пневмопідвіскою "в базі" та "просунутою" трансмісією Quadra-Drive II. У новому поколінні додали стабілізатори поперечної стійкості та режим Selec-Speed, що дозволяє "повзти" бездоріжжям.

Всередині у Grand Cherokee - мультимедіа Uconnect 5 з трьома екранами діагоналлю 10,1 дюйма (у пасажира спереду буде окремий тачскрін) або двома на 10,25 дюйма, бездротова зарядка, сидіння з електрорегулюванням в 16 напрямках і масажем, плюс повнокольоровий проєкційний дисплей діагоналлю 10 дюймів. Список активних систем безпеки налічує більше 110 позицій, водночас доступне автогальмування з функцією визначення пішоходів і велосипедистів, адаптивний круїз-контроль і функція утримання в смузі входять в стандартне оснащення. За доплату можна отримати нічне бачення, контроль перехресть і ступеня втоми водія, асистент паркування (паралельна і перпендикулярна), розпізнавання знаків і систему камер кругового огляду з омивачами попереду і ззаду, а також новий напівавтопілот Active Driving Assist другого рівня (вимагає тримати руки на кермі ).

Jeep.com

П'ятимісний Grand Cherokee з'явиться в американських дилерів до кінця нинішнього року, а гібридна версія 4xe очікується трохи пізніше. Ціни стануть відомі ближче до початку продажів, але очікується, що він буде дешевший від свого 7-місцевого родича, цінник на який починається від 38 635 доларів.

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