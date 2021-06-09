Кабмін затвердив спільне визнання та обмін водійського посвідчення між Україною та Еміратами

Відтепер не потрібно проходити практичні та теоретичні іспити.

Кабінет міністрів України затвердив спільне визнання та обмін водійського посвідчення між Україною та ОАЕ.

Відповідна постанова була ухвалена у середу, 9 червня, на засіданні уряду, передає "Укрінформ".

"Проєкт акта пропонує затвердити меморандум, який встановлює зобов’язання сторін визнавати та обмінювати національні посвідчення водія на основі принципу взаємності", - йдеться в пояснювальній записці документа.

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Також встановлюється відповідність категорій посвідчень водія двох держав, визначається механізм взаємодії між компетентними органами для підтвердження факту видавання посвідчення водія, яке подається для обміну, та інші умови, необхідні для здійснення такого обміну.

Меморандум укладено на невизначений термін, він набере чинності через 60 днів після отримання останнього письмового повідомлення, надісланого дипломатичними каналами, якими сторони інформують одна одну про виконання своїх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності.

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Відтепер, згідно з меморандумом, який підписали в Абу-Дабі ще 14 лютого, обмін посвідчень здійснюється без необхідності проходження відповідного практичного і теоретичного іспитів.

Раніше розповідалося про те, що Італія припинила визнавати українське посвідчення водія. Пізніше стало відомо, що сторони мають намір подовжити відповідну Угоду.

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