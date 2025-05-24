Камери автофіксації в Україні отримають нову функцію: до чого готуватися водіям

Камера автофіксації

Реклама

В Україні розширюють функціонал камер автофіксації порушень ПДР. Вже до кінця 2025 року ці системи автоматично фіксуватимуть проїзд на заборонений сигнал світлофора.

Про це повідомило видання Autogeek.

Наразі Центр інфраструктури та технологій МВС тестує оновлення для існуючих камер. Використовуватимуться ті самі комплекси, які вже працюють на дорогах — додаткове обладнання встановлювати не потрібно.

Реклама

Після впровадження оновлень камери зможуть автоматично визначати порушників за номерними знаками, як це вже відбувається у випадках перевищення швидкості. За проїзд на червоне передбачено штраф у розмірі 510 гривень.

До цього моменту такі порушення фіксувалися виключно патрульною поліцією, тож більшість водіїв уникали відповідальності.

У 2024 році мережу камер уже розширили на 40 комплексів. Експерти вважають, що новий функціонал підвищить безпеку на дорогах, особливо у великих містах. Але для порушників це означає хвилю нових штрафів.

Нагадаємо, в Україні почали діяти оновлені правила обов’язкового техогляду.

Реклама