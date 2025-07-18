Камінці у шинах авто: як ця дрібниця може призвести до ДТП

Автошина / © pixabay.com

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Здавалося б, звичайні дрібні камінці, що застрягли у протекторі автомобільної шини, не становлять загрози. Насправді ж ці, на перший погляд, незначні деталі можуть добряче зіпсувати нерви та навіть призвести до пошкодження коліс.

Про це у коментарі для видання «Твоя Машина» розповів шиномонтажник з 15-річним стажем з Черкас Олег.

Чому камінці у шинах — це небезпечно?

Олег пояснив, що зимові шини особливо схильні «збирати» камінці, оскільки мають глибші ламелі. Якщо сторонні предмети не видалити, згодом це може призвести до вібрації та «биття» керма.

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Проте, йдеться не лише про дискомфорт. Набагато важливіше те, що забитий протектор порушує балансування колеса, змінюючи розподіл маси. На трасі це одразу відчувається — автомобіль починає «плавати». Якщо ж таких каменів багато, шина швидше зношується і може навіть тріснути.

Шиномонтажник розповідає, що неодноразово бачив випадки, коли через це розривало покришку на ходу. Найчастіше це відбувається у спеку, коли тиск у шинах вищий, а гума перегріта.

Олег згадує одного клієнта, у якого під час поїздки на дачу з родиною заднє колесо розлетілося на шматки. Під час огляду з’ясувалося, що щебінь був втиснутий у кожну ламель.

Як уникнути небезпеки?

Щоб убезпечити себе та автомобіль, після кожної поїздки по гравію або розбитій дорозі варто перевіряти протектор шин. Камінці можна обережно видалити за допомогою викрутки або ножа, головне — не пошкодити гуму. Не варто зволікати, адже це питання не перфекціонізму, а вашої безпеки на дорозі.

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До слова, раніше повідомлялося, що в Україні за використання шин під час невідповідної пори року та за шини зі зношеним протектором передбачені штрафи у 340-680 грн. Ба більше, багато водіїв не знають, що неправильне встановлення покришок також може призвести до штрафів.