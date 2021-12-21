Канадці презентували цікавий гібрид трициклу та електрокару

Автомобіль отримав два нових типа кузова, які повинні зацікавити покупців.

Канадські інженери з ElectraMeccanica презентували нову версію триколісного електрокара Solo. Вони планують представити свій автомобіль на виставці електроніки Consumer Electronics Show в Лас-Вегасі.

Три нові концепти – це перший рестайлінг, який отримав представлений у 2016 році електромобіль. Про це виробник повідомляє на офіційному сайті.

Найголовніша “фішка” рестайлінгу у тому, що після оновлення до трициклу можна приєднати відкриту та навіть вантажну модифікацію. Звісно, багато деталей про новинку ElectraMeccanica не відкриває, але відомо, що в салоні електрокара з’явиться приладова панель з оновленою графікою та нові більш якісні сенсорні дисплеї. Також, інженери попрацювали над підвищенням комфорту, тож в одномісному виконанні додали багато різних опцій.

Cargo-версія, яку канадці показали ще на початку 2021 року має задній вантажний відсік, об’ємом 1,1 квадратний метр. За задумом творців, такий електромобіль може стати у нагоді доставщикам їжі, або різним кур’єрам.

drive2.ru

Для тих, хто любить кабріолети компанія показала Solo 02. Цей автомобіль виглядає дуже незвично, але якщо враховувати, що авто має лише одне сидіння, малу вагу та електричний привід, то машина повинна дарувати своєму власнику тільки позитивні емоції.

Маленький електрокар після презентації у 2017 році коштував 18 500 доларів (приблизно 499 500 грн). Двигун Solo видає 57 кінських сил та 140 Н·м крутного моменту. Від одного заряду автомобіль може проїхати 161 кілометр, а до 96 км/год він розганяється за 12 секунд.

Нагадаємо, що китайська компанія Nio презентувала чергового “вбивцю Tesla”.