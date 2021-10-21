Канадці презентували перший прототип свого триколісного електрокара

Автомобіль обіцяють зробити комфортним, безпечним та з передовими технологіями.

Канадський виробник скутерів і велосипедів Daymak презентував перший завершений прототип його триколісного електрокара Spiritus.

Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Компанія Daymak оголосила про цей автомобіль і абсолютно нову лінійку легких електрокарів (LEV) на початку цього року. Вони випустять низку транспортних засобі: від електричного велосипеда до електричного триколісного автомобіля і навіть летючої машини.

Їхні майбутні продукти принесли понад 1 млрд доларів потенційного доходу, а Spiritus має 25 000 попередніх замовлень. Цей автомобіль отримає дві версії: Deluxe та Ultimate. Остання навіть видобуватиме криптовалюту під час стоянки.

autoevolution.com

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Президент і винахідник Daymak Альдо Байоччі розробив електромобіль так, щоб задовольнити потребу у швидкому транспортуванні тих, хто не хоче мати клопоту щодо володіння легковим автомобілем.

Триколісні автомобілі, як правило, мають погану репутацію через проблеми зі стабільністю та безпекою, керованістю та не комфортністю. Spiritus має змінити це за допомогою належних засобів безпеки (подушки безпеки, посилений кузов, триточкові ремені безпеки), високої якості збірки та місця для двох людей та багажу.

Spiritus буде їздити без викидів, що зробить володіння ним економічно ефективним, а ще він практично не потребує технічного обслуговування. Daymak пообіцяв, що він отримає можливість автономного водіння, сонячні панелі на даху, прискорення, як у Tesla, та бездротову зарядку.

Вартість Deluxe Spiritus становитиме 20 000 доларів, тоді як версія Ultimate буде коштувати близько 149 000 доларів. Електрокар має вийти у 2023 році.

Раніше повідомлялося, що Spiritus буде їздити, як картинг, та зможе розганятися від 0 до 96 км/год за 1,8 секунди.

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