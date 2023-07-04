КАСКО «під лупою» або ТОП-5 умов страхового договору, на які ви ніколи не звертали уваги

Роботу страховика ніяк не можна назвати нудною та одноманітною, адже випадки, які трапляються з автомобілями та їхніми власниками часто бувають з розряду «навмисно не придумаєш». Добре, якщо у водія є договір КАСКО, який гарантує покриття витрат на відновлення автомобіля. Але слід знати, що у кожному договорі КАСКО прописані особливі умови та виключення, за наявністю яких страхова не може виплатити відшкодування – навіть якщо щиро співчуває клієнту і хоче йому допомогти.

Ми зібрали 5 досить розповсюджених ситуацій, які часто викликають непорозуміння і спробуємо розібрати їх за допомогою експерта – директора СК «Експрес Страхування» Тетяни Щучьєвої.

Тетяна Щучьєва, директор СК «Експрес Страхування»

Пошкодження шин та дисків

Всі водії знають, як легко пробити колесо або пошкодити диск. Ями, бордюри, цвяхи, саморізи та інші металеві предмети, розкидані на дорозі – перелік «сюрпризів», які зустрічаються на шляху наших «залізних коней» можна продовжувати без кінця. Так от, у стандартному договорі КАСКО пошкодження окремо шин та дисків (тобто коли постраждали виключно вони) не вважається страховим випадком. Тобто не слід розраховувати на компенсацію за пробите колесо, якщо тільки це не прописано окремим пунктом у договорі.

А ось якщо автомобіль потрапив у ДТП і пошкоджень зазнали, скажімо, поріг, підніжки, крила, капот, дверцята, бампер одночасно з пошкодженням шин та дисків, тоді страхова компенсує витрати на повне відновлення авто, включаючи і постраждалі колеса.

До речі: якщо ДТП сталася в період з 20 листопада до 31 березня, а застрахований автомобіль їздив на літніх покришках, то страхова має право відмовити у відшкодуванні.

Пошкодження ззовні та зсередини

Якщо ви зранку підійшли до своєї машини і побачили, що її погризла зграя собак (або інші тварини), телефонуйте на «гарячу лінію» своєї страхової, фіксуйте страховий випадок, знімайте фото та відео – і ви маєте всі шанси отримати відшкодування. За даними СК «Експрес Страхування», подібні «напади» тварин на авто трапляються, особливо у сільській місцевості.

А от якщо ви перевозили в машині домашніх тварин, і ваш кіт вирішив «поточити» кігті об крісло, або собака, що подорожував у багажнику, практично «з’їв» його зсередини – це ваша особиста проблема. Страхова тут нічим не допоможе: слідкувати за домашніми улюбленцями мають їхні власники.

Те ж саме, до речі, стосується і людей. Якщо ваш автомобіль понівечили зловмисники: вирізали напис на капоті, пошкрябали дверцята цвяхом, розбили вікна або кинули цеглину на дах, це вважається страховим випадком і компенсується страховою. А от якщо пасажир (дорослий чи маленький), якого ви самі посадили в автомобіль, ненавмисно пошкодив обшивку крісла, залив водою або іншим напоєм панель приладів, чи випадково пропалив обшивку салону, граючись із запальничкою, – готуйтеся витрачати на ремонт власні гроші.

До речі: страхова не компенсує пошкодження чи крадіжку реєстраційних знаків, емблем та логотипів авто. Так що, якщо якісь «колекціонери» відірвали статуетку з капоту вашого «Ягуара», доведеться замовляти нову власним коштом.

Пожежі в автомобілі

Якщо займання автомобіля було спричинена природними явищами – блискавкою, або лісовою пожежею, ви маєте повне право на компенсацію збитків. Якщо хтось навмисно підпалив ваше авто, і це підтверджено розслідуванням, – аналогічно. Страхова виплатить відшкодування і в тих випадках, коли пожежа виникла внаслідок аварії, або її спричинив інший автомобіль через несправність його двигуну, випадкову іскру чи підпал.

А от коли ви самі не дотримувались правил пожежної безпеки при експлуатації власного автомобіля – наприклад, їздили з несправною «електрикою» або палили у салоні, – страхова має повне право відмовити у компенсації збитку. І все це детально прописано у договорі. До речі, якщо ви плануєте транспортувати паливо, вибухонебезпечні або легкозаймисті речовини в автомобілі, який до цього спеціально не пристосований, вам треба отримати письмову згоду страховика на подібні перевезення. Інакше – все на свій власний ризик!

До речі: самозаймання авто після переобладнання його на газ чи інший вид палива без письмової згоди на це страховика, теж не компенсується.

Тетяна Щучьєва: «Ми завжди просимо клієнтів дуже уважно читати договір КАСКО перед його підписанням. Якщо якісь пункти викликають питання, треба обговорювати їх зі страховим комісаром. В контракт можна вносити зміни, враховувати побажання клієнта. Але робити це треба «на старті», а не коли вже щось трапилось».

Угон

Перш за все, треба розуміти, що є «повне» КАСКО, яке покриває крадіжку або повне знищення авто, а є «неповне», що не покриває такі випадки. Але, навіть якщо у вас повне КАСКО, є деякі нюанси. І ці нюанси завжди приписані у договорі.

Скажімо, водій добровільно передав свій автомобіль іншій людині на підставі договору, доручення або іншого документу (чи взагалі без документів – суто на довірі) для користування, збереження, ремонту, продажу тощо, а ця людина виявилась не вартою довіри і автомобіль власнику не повернула. Що ж, дуже прикро. Але розраховувати на відшкодування у такому випадку нереально. Зовсім інша справа, якщо викрадення автомобіля разом із реєстраційним документом та ключами сталося шляхом розбою, і це документально підтверджено відповідними компетентними органами.

До речі: жодна страхова не візьме на себе відповідальність, якщо клієнт залишив свій автомобіль відкритим з ключами до системи запалення та техпаспортом, а сам відлучився «на хвилинку» у справах, а коли повернувся – автомобіль зник.

Страхова подія має бути оформлена належним чином

Адже страховій компанії треба мати докази, що ДТП не була ініційована навмисно і що версія, озвучена його учасниками, відповідає дійсності. Тому, перш за все, треба зателефонувати на «гарячу лінію». Оператор з’ясує обставини події і підкаже, що робити далі: просто заповнити Європротокол або викликати поліцію. Будь-яке порушення протоколу дій – втеча з місця ДТП, непідкорення поліції (наприклад, відмова пройти тест на алкоголь), свідоме надання неправдивих відомостей про обставини та причини ДТП, – може призвести до відкриття впровадження і відмови у відшкодуванні на основі рішення суду.

До речі: якщо на момент ДТП водій був тверезим, але протягом довгого очікування поліції вирішив «зняти стрес» і випити пляшечку пива (або чогось більш міцного), робити цього не варто! До завершення процедури оформлення ДТП, яке може включати медогляд його учасників, краще не ризикувати.

Тетяна Щучьєва: «Ситуації бувають настільки різними і неординарними, що обробку і вирішення усіх випадків неможливо «автоматизувати». Тому у нашій компанії справу кожного клієнта веде його власний страховий комісар. Тобто людина постійно знаходиться на зв’язку з конкретним експертом, який надає консультації і допомагає максимально спростити і прискорити процес врегулювання. Саме такий індивідуальний підхід до клієнта здається нам оптимальним і виправдовує себе на практиці. Може тому і випадки відмов у відшкодуванні не перевищують у нас 2%».