Кермування без автостраховки: який штраф доведеться сплатити

Їзда на авто – це постійні ризики, і саме тому в Україні є страхування транспорту. Це допомагає покрити збитки від пошкодженого транспорту, і така процедура є обов’язковою на території нашої країни.

З 2025 року в Україні поліс ОСЦПВ (автоцивілка) залишається обов’язковим для всіх водіїв транспортних засобів.

Про це пише mAuto.

Якщо у водія немає поліса при собі або він не може пред’явити його на вимогу поліцейського, йому загрожує штраф у розмірі 425 грн. Якщо штраф не буде сплачений протягом 15 днів, сума штрафу збільшиться вдвічі.

За відсутність або прострочену страховку водія оштрафують на 850 грн.

Крім того, з 1 січня 2025 року скасовано право не оформляти поліс ОСЦПВ для деяких категорій громадян, зокрема для учасників бойових дій (УБД), постраждалих під час Революції гідності, осіб з інвалідністю I та II групи, а також для пенсіонерів, що раніше могли бути звільнені від цього обов’язку.

Водночас ці категорії громадян тепер зможуть скористатися знижкою 50% на оформлення страхового полісу.

Нагадаємо, поширена звичка багатьох водіїв може стати причиною ДТП або суттєвого пошкодження автівки. Досвідчені водії вважають, що їзда на зчепленні руйнує автомобіль.

Читайте також: