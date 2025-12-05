Керування авто у складних умовах: коли не можна гальмувати і як діяти в тумані

Кермування у складних погодних умовах вимагає знання кількох важливих правил безпеки / © УНІАН

Нестабільні погодні умови в холодну пору року здатні перетворити навіть коротку поїздку на справжній кошмар. Дощ, туман та ожеледиця вимагають від водія не просто уважності, а повної зміни стилю кермування. Вміння адаптуватися до примх погоди — це ключ до безпеки на дорозі.

Про це пише польське видання Auto Świat.

Дощ і пастка аквапланування

Мокра дорога — це не лише подовжений гальмівний шлях. Найбільшу небезпеку становить аквапланування — явище, коли шина втрачає контакт з асфальтом через шар води, і машина фактично «пливе».

Як діяти:

Уникайте різких рухів кермом.

Збільште дистанцію до авто попереду.

Сигналізуйте про свої маневри заздалегідь.

Слідкуйте за чистотою шибок — запотіле скло погіршує реакцію.

Лід: плавність — запорука виживання

Ожеледиця часто буває непомітною, особливо на мостах, віадуках та в затінених місцях. Це так званий «чорний лід», коли асфальт покривається тонким і прозорим як скло шаром льоду.

В таких погодно-дорожних умовах експерти радять рушати з місця дуже плавно. Якщо ви відчули втрату зчеплення коліс з дорожним покриттям, головне правило — не тиснути різко на гальма. Краще прибрати ногу з газу і плавно скоригувати курс кермом. Таким чином ви дасте колесам шанс знову «зчепитися» з дорогою і уникнути занесення.

Туман і світло

В умовах обмеженої видимості швидкість є головною запорукою безпеки на дорозі. Вона має бути такою, щоб ви встигли зупинитись в межах того простору, який бачите перед капотом.

Важливий нюанс щодо світла:

Використовуйте ближнє світло та передні протитуманні фари.

Задні протитуманні ліхтарі вмикайте лише тоді, коли видимість падає нижче 50 метрів. Інакше ви будете засліплювати водіїв позаду.

Гальмування: забудьте про педаль у повороті

На слизькій дорозі гальмування має бути завчасним. Експерти наголошують: якщо вам потрібно скинути швидкість перед поворотом, робіть це, поки колеса стоять прямо. Гальмувати вже в самому повороті на слизькому покритті — вкрай небезпечно.

Також фахівці радять активніше застосовувати гальмування двигуном. Для цього водієві слід плавно переходити на нижчі передачі та прибирати ногу з педалі газу. Такий метод дозволяє сповільнити автомобіль без ризику заблокувати колеса, що часто трапляється під час різкого використання звичайної гальмівної системи на слизькій поверхні.

Коли краще залишитися вдома

Існують ситуації, коли ризик перевищує будь-яку майстерність. Фахівці радять відмовитися від поїздки, якщо:

на дорозі «скло» (суцільна ожеледиця).

видимість у тумані близька до нуля.

сильний вітер зносить авто зі смуги або загрожує падінням дерев.

У таких випадках безпека важливіша за будь-які плани.

Нагадаємо, дощ та погана видимість можуть знизити ефективність систем допомоги водієві. Експерти радять, як правильно користуватися автопомічниками, як от системи автоматичного екстреного гальмування та утримання в смузі руху.