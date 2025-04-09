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Хто має перевагу на нерегульованому перехресті: пояснення тесту з ПДР
Водій зеленого авто повертає ліворуч — кого він зобов’язаний пропустити?
Водій зеленого автомобіля повертає ліворуч на нерегульованому перехресті. Кого зобов’язаний пропустити водій вказаного авто?
Тест представив канал «За! Правилами».
Варіанти відповіді
Синій трамвай.
Обидва трамваї.
Червоний трамвай та жовте таксі.
Червоний трамвай
Має пропустити усіх.
Не має пропускати нікого.
Пояснення
На перехресті без світлофорів водій зеленого авто, повертаючи ліворуч, має дотримуватись правил пріоритету. Головна дорога, позначена знаками 2.3 та 7.8, визначає порядок проїзду:
Червоний трамвай — має перевагу, оскільки трамваї на рівнозначній дорозі завжди є пріоритетними (п. 16.12 ПДР).
Зелений автомобіль — повинен пропустити трамвай, але має перевагу перед таксі, яке під’їжджає зліва.
Таксі — зобов’язане дати дорогу зеленому авто, який знаходиться праворуч (правило «правого боку»).
Синій трамвай — рухається другорядною дорогою, тому може проїхати пропустивши зелене авто.
Правильна відповідь: 4 — водій зеленого авто пропустить червоний трамвай.
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