Хто платить штраф за пасажира без ременя в таксі: деталі

Пасок безпеки / © pexels.com/thelazyartist

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Більшість пасажирів таксі ігнорують ремені безпеки, вважаючи це дрібницею. Водії часто не нагадують про це, аби не дратувати клієнтів. Але це порушення ПДР, яке може обернутися штрафом — і не лише для пасажира.

Про це пише «Твоя Машина».

Згідно з чинними правилами дорожнього руху, водій таксі зобов’язаний пристебнутися сам і переконатися, що пасажири теж скористалися ременем. Якщо пасажир відмовляється — водій має право відмовити йому у поїздці. Але на практиці цю норму часто ігнорують.

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«Навіть якщо аварія сталася не з вини таксиста, відповідальність може лягти на нього — особливо, якщо пасажир постраждав», — пояснює автоексперт Олексій.

Штрафи і відповідальність

У разі, якщо пасажир чи водій не пристебнулися, поліція може оштрафувати обох. Сума — 510 гривень. Але це не межа: якщо непристебнутий пасажир отримав травму середнього або тяжкого ступеня, на водія можуть чекати кримінальні наслідки.

«Водій може бути визнаний винним, навіть якщо не спричинив аварію», — додає юристка Ірина, яка спеціалізується на дорожньому праві.

Що робити водіям:

Нагадуйте про ремінь. Це не лише ваш обов’язок, а й гарантія особистої безпеки.

Будьте наполегливими. У разі відмови пасажира — краще відмовити в поїздці.

Слідкуйте за змінами законодавства. Так ви зможете уникнути неприємних наслідків.

Безпека має бути пріоритетом як для водія, так і для пасажира. Навіть коротка поїздка без ременя може мати фатальні наслідки. Штраф — це лише поверхня проблеми. Не нехтуйте ременем — це просте правило може врятувати життя.

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