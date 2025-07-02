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Хто платить штраф за пасажира без ременя в таксі: деталі
У таксі пасажири часто ігнорують ремені безпеки. Та хто за це відповідає — водій чи пасажир?
Більшість пасажирів таксі ігнорують ремені безпеки, вважаючи це дрібницею. Водії часто не нагадують про це, аби не дратувати клієнтів. Але це порушення ПДР, яке може обернутися штрафом — і не лише для пасажира.
Про це пише «Твоя Машина».
Згідно з чинними правилами дорожнього руху, водій таксі зобов’язаний пристебнутися сам і переконатися, що пасажири теж скористалися ременем. Якщо пасажир відмовляється — водій має право відмовити йому у поїздці. Але на практиці цю норму часто ігнорують.
«Навіть якщо аварія сталася не з вини таксиста, відповідальність може лягти на нього — особливо, якщо пасажир постраждав», — пояснює автоексперт Олексій.
Штрафи і відповідальність
У разі, якщо пасажир чи водій не пристебнулися, поліція може оштрафувати обох. Сума — 510 гривень. Але це не межа: якщо непристебнутий пасажир отримав травму середнього або тяжкого ступеня, на водія можуть чекати кримінальні наслідки.
«Водій може бути визнаний винним, навіть якщо не спричинив аварію», — додає юристка Ірина, яка спеціалізується на дорожньому праві.
Що робити водіям:
Нагадуйте про ремінь. Це не лише ваш обов’язок, а й гарантія особистої безпеки.
Будьте наполегливими. У разі відмови пасажира — краще відмовити в поїздці.
Слідкуйте за змінами законодавства. Так ви зможете уникнути неприємних наслідків.
Безпека має бути пріоритетом як для водія, так і для пасажира. Навіть коротка поїздка без ременя може мати фатальні наслідки. Штраф — це лише поверхня проблеми. Не нехтуйте ременем — це просте правило може врятувати життя.
Нагадаємо, водії в Україні отримали нову зручну можливість. Вони можуть замінити техпаспорт на автомобіль у застосунку «Дія».