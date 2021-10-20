Kia анонсувала вихід нової версії популярного в Україні кросовера

Автомобіль отримає оновлений екстер'єр та інтер'єр.

Kia анонсувала вихід спеціальної версії кросовера Sportage 2023 року для американського ринку, яка дебютує 27 жовтня.

Про це повідомляє сайт Carscoops.

Опубліковане зображення моделі розповідає не дуже багато, але вона має наслідувати корейську версію, яка була представлена ​​на початку цього року. Це означає, що можна очікувати дизайн Opposites United, який є значним відступом від звичайного Sportage.

Серед найважливіших моментів – широка решітка радіатора, на якій встановлені денні ходові вогні у формі бумеранга. Автомобіль також має спортивні лінії, більш привабливу верхню частину та задні підйомні двері, які запозичені з електричного EV6. Очікується, що можуть вийти міцні та спортивні варіанти X-Line та GT-Line.

carscoops.com

Також читайте Чекаємо на українських дорогах: KIA розсекретила оновлену версію Sportage для європейського ринку

Деякі з найбільших змін відбудуться в салоні, тому що Sportage 2023 року отримає більш сучасний і розкішний інтер'єр. Він повинен мати 12,3-дюймову цифрову панель приладів та 12,3-дюймову інформаційно-розважальну систему. Ймовірно, будуть і передні сидіння з підігрівом/вентилюванням, преміальна аудіосистема Harman Kardon та вдосконалені системи допомоги водієві, такі як Highway Driving Assist.

Двигуни в американських специфікаціях залишаються непідтвердженими, але міжнародний варіант пропонує 1,6-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом, який розвиває 178 к.с. і крутний момент 264 Нм. Клієнти також можуть вибрати гібридний варіант, який містить вищезгаданий агрегат, а також електродвигун та літій-іонну батарею ємністю 1,49 кВт-год. Ця установка покращує економічність палива, а також збільшує потужність до 227 к.с.

carscoops.com

Kia також пропонує плагін-гібридний варіант, який має більш потужний електродвигун на 261 к.с. та літій-іонний акумулятор на 13,8 кВт-год.

Незрозуміло, чи всі три силові агрегати будуть пропонуватися у США, але відомо, що Sportage буде їздити на платформі N3, яка лежить в основі Carnival, K5 та Sorento. Модель також має запропонувати адаптивну підвіску та новий Terrain Mode, який "автоматично регулює параметри Sportage так, щоб автомобіль реалізував оптимальну динаміку руху для будь-яких умов дороги та навколишнього середовища, включаючи сніг, бруд та пісок".

Раніше повідомлялося, що Kia Sportage отримав оновлену версію.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання