KIA офіційно презентувала оновлену версію популярного в Україні кросовера Sportage

До кінця 2021 року ця модель може з'явитися й у нас.

Компанія KIA офіційно презентувала оновлену версію кросовера Sportage.

Про це повідомляє пресслужба виробника.

Так, KIA Sportage п'ятого покоління зовсім не схожий на попередника. За вигляд моделі відповідала команда під керівництвом нового шеф-дизайнера KIA Каріма Хабіба. У створенні новинки також брали участь фахівці дизайн-студій KIA у Південній Кореї, Німеччині, Китаї та США.

Оновлена версія цієї моделі спереду між капотом та решіткою радіатора виділяється оригінальною щілиною у стилі "тигровий ніс", ходовими вогнями у формі бумерангу та невеличкими фарами головного світла.

Боковини мають виштамповки, що піднімаються догори, створюючи стрімкий силует. На кормі ліхтарі отримали грані, а бампер – новий малюнок з повітрозабірниками. Загалом образ виявився дуже динамічним та авангардним. Жодної схожості з іншими брендами, як це було у минулому поколінні, немає.

kianewscenter.com

Нову стилістику бренду, що отримала назвою Opposite united ( "З'єднання протилежностей"), першим приміряв електричний кросовер KIA EV6.

Поки технічні дані про п'ятої генерації Sportage не розкриті, але автомобіль істотно додав в розмірах, а кузов отримав інші пропорції. Задня стійка стала тонкою і отримала невелике додаткове скло, дах відділена від стійки декоративними накладками, а дзеркало перемістилося на панель двері. Автомобіль буде доступний у двох версіях – звичайної та "позашляхової" X-Line.

kianewscenter.com

Інтер’єр нового Sportage 2021 має сучасний, орієнтований на водія простір. Його основа – величезний вигнутий дисплей, який простягається від водія до переднього пасажира.

По боках та знизу його доповнюють тривимірні вентиляційні отвори, які плавно перетікають в панель перед переднім пасажиром. Центральна консоль Г-подібної форми містить круглий перемикач коробки передач та мультимедіа, а також підстаканники й м’які сенсорні перемикачі.

kianewscenter.com

Імовірно новий Sportage отримає ті ж силові агрегати, які використовуються на спорідненої моделі Hyundai Tucson. Залежно від ринків збуту їх асортимент буде відрізнятися. Дебют нового KIA Sportage в салонах дилерів в Південній Кореї відбудеться в липні, а потім почнуться його презентації в інших країнах. В Україні новинку можна очікувати до кінця 2021 року.

Раніше розповідалося про те, що KIA Sportage у лімітованій версії виходить на український ринок.

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