Кількість електромобілів на ринку України зросла в грудні: де "зелених" машин найбільше

Кількість електромобілів на ринку України зросла в грудні: де "зелених" машин найбільше

Найбільше електромобілів було зареєстровано в столиці.

В грудні 2021 року українці продовжували купляти електрокари. Тож, не дивно, що на дорогах нашої країни все частіше можна зустріти “електричку”.

За останній місяць минулого року їх кількість збільшилась на 860 одиниць. Про це повідомляє видання finance.ua.

Станом на 1 січня 2022 року в Україні було зареєстровано 33 522 електромобілів, а це досить серйозний показник. Ця статистика, включає в себе як вживані автомобілі, так і нові з салону.

За грудень кількість електромобілів в Україні зросла на 2.6%. Така тенденція спостерігалась не лише у грудні, зі схожими показниками ринок електромобілів зростав впродовж усього 2021 року.

Найбільше електромобілів зареєстрували саме у Києві – 7 338 автомобілів. Наступними за кількістю електричних авто стали одесити – 4 840 машин. Також, не цураються електромобілів і у Харкові - 3 247 “електричок”. Дніпропетровська область може похизуватися - 2 746 автомобілями.

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Щоб кількість електромобілів в нашій країні продовжувала зростати, треба значно розвити інфраструктуру зарядних станцій. Також, водіям потрібно навчитись поважати інших учасників дорожнього руху та не займати без потреби станції для зарядки, автомобілями з традиційними двигунами.

Нагадаємо, що масовий перехід на електромобілі може спровокувати втрату робочих місць.