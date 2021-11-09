Китайці незабаром презентують електрокросовер із запасом ходу в тисячу км

Його повинні показати 19 листопада.

У Китаї анонсовано повністю електричний кросовер GAC Aion LX із рекордним запасом ходу.

Про це повідомляє Autoevolution.

Заміри пробігу на одному заряді для GAC Aion LX Plus проводились за методикою NEDC, яка має деякі розбіжності з найбільш суворою EPA, але завдяки акумуляторній батареї на 144,4 кВт/год, електричний кросовер GAC справді здатен перевершити досягнення Lucid Air, який здатен проїжджати на одному заряді 834 кілометри. Запас ходу GAC Aion LX Plus, своєю чергою, складатиме 1 008 км.

Показники пробігу за вимірами NEDC та EPA важко порівняти, тому не можна з упевненістю сказати, що новий кросовер GAC справді далекобійніший за Lucid Air. Однак виміри EPA вважаються ближчими до фактичних показників, ніж цикли NEDC або WLTP. Іншими словами, не виключено, що 1008-кілометровий запас ходу за методикою NEDC для GAC Aion LX Plus виявиться меншим, ніж 834 км, які Air пропонує в рамках тестів EPA.

autoevolution.com

Треба сказати, що GAC Aion LX – це не нова модель: у Китаї вже продаються Aion LX з тяговими акумуляторами ємністю 73,3 та 93,3 кВт/год та запасом ходу 520, 600 та 650 км. Тому Aion LX із запасом ходу тисячу км – всього лише модифікація авто, що нині випускаються. У цій версії використовується особлива тягова батарея з катодом з губчастого кремнію: вона на 20% менша за звичайну тягову батарею за обсягом і на 14% легша.

GAC Aion LX – недешева модель. У Китаї різні модифікації коштують від 36 000 до 54 700 доларів, а нова версія, природно, буде ще дорожчою.

Презентація цього електрокросовера повинна відбутися 19 листопада . Тоді, власне, й повинні назвати його вартість.

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