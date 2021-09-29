Китайці представили електрокар, який має 1835 "коней" та максимальну швидкість 420 км/год: оголошена його ціна

Китайці представили електрокар, який має 1835 "коней" та максимальну швидкість 420 км/год: оголошена його ціна

Він розганяється до "сотні" за 1,8 секунди.

Китайська компанія Farnova Automotive представила новий електричний суперкар Othello.

Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Farnova Automotive заснована у 2019 році. Вона співпрацює з пекінським виробником спортивних електрокарів Qiantu Motors, який став відомим завдяки Qiantu K50.

Також читайте Британці представили незвичайний одномісний електрокар потужністю в тисячу кінських сил

Ймовірно, Othello базується саме на базі цієї машини, хоча їх розміри та технічні характеристики не збігаються, тому він виглядає як повністю новий автомобіль.

Модель від Farnova має 4670 мм у довжину, 2080 мм – у ширину, 1145 мм – у висоту та колісну базу – 2670 мм. Важить вона 1350 кілограмів. Авто отримало висувне антикрило та великий дифузор.

Інтер'єр має мінімалістичний дизайн з кермом овальної форми та прозорою панеллю приладів. Гонкові сидіння отримані від Recaro.

carnewschina.com

Електрокар може розганятися від 0 до 100 км/год за 1,8 секунди, а до 300 – за 8,5. Максимальна швидкість – 420 км/год. Таких показників йому дозволяє досягати двомоторна система загальною потужністю 1835 к.с. та 12 000 Нм.

Розмір акумулятора, який надав шведський виробник Northvolt, становить всього 75 кВт-год, що здається дуже малим для автомобіля з такими характеристиками. Компанія заявляє про запас ходу у 600 кілометрів.

Виробництво Othello розпочнеться наступного року, і планується випустити всього 200 екземплярів автомобіля. Кожен з них коштуватиме 1,86 млн юанів ($288 000) за одиницю.

Раніше повідомлялося, що німецький стартап показав надпотужний електричний гіперкар.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання