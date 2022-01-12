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Китайці презентували новий незвичайний позашляховик: чим цікава новинка

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Китайці презентували новий незвичайний позашляховик: чим цікава новинка

drom.ru

Дизайнери Chery добряче попрацювали над кузовом новинки.

Компанія Chery показала нову модель позашляховика - Jetour T-X. Автомобіль має брутальний зовнішній вигляд, спеціальну площадку для безпілотника та висувні ручки дверцят.

У серійного Jetour T-X буде рамна конструкція, система постійного повного приводу та адаптивна підвіска. Про це повідомляє видання AutoEvolution.

За основу для новинки обрали платформу Kunpeng, яка передбачає використання традиційних двигунів, гібридів, а також автомобілів на водні та електромобілів. Та експерти впевнені, що у плані електрифікації, китайці обмежаться звичайним plug-in-гібридом.

Використання новітніх технологій дозволяє сучасним гібридним двигунам бути дуже економічними. Наприклад, як заявлено, новий двигун Jetour T-X повинен споживати лише 1 літр пального на 100 кілометрів. Також, можна використовувати для руху лише батарею, але дальність ходу в такому випадку поки невідома.

Щодо дизайну тут все просто – автомобіль одночасно схожий на Ford Bronco та Land Rover Defender. Він має широкі колісні арки, високу лінію капоту та характерну оптику.

© drom.ru
drom.ru

Поки модель має статус концепту, але, як показує практика, китайські інженери працюють доволі швидко. Скоріш за все, перед запуском у серію автомобіль зроблять трошки простішим та випустять на ринок доступних кросоверів.

Нагадаємо, що нещодавно китайці вивели до продажу електрокросовер із запасом ходу в тисячу км.

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