Китайці презентували новий незвичайний позашляховик: чим цікава новинка

Дизайнери Chery добряче попрацювали над кузовом новинки.

Компанія Chery показала нову модель позашляховика - Jetour T-X. Автомобіль має брутальний зовнішній вигляд, спеціальну площадку для безпілотника та висувні ручки дверцят.

У серійного Jetour T-X буде рамна конструкція, система постійного повного приводу та адаптивна підвіска. Про це повідомляє видання AutoEvolution.

За основу для новинки обрали платформу Kunpeng, яка передбачає використання традиційних двигунів, гібридів, а також автомобілів на водні та електромобілів. Та експерти впевнені, що у плані електрифікації, китайці обмежаться звичайним plug-in-гібридом.

Використання новітніх технологій дозволяє сучасним гібридним двигунам бути дуже економічними. Наприклад, як заявлено, новий двигун Jetour T-X повинен споживати лише 1 літр пального на 100 кілометрів. Також, можна використовувати для руху лише батарею, але дальність ходу в такому випадку поки невідома.

Щодо дизайну тут все просто – автомобіль одночасно схожий на Ford Bronco та Land Rover Defender. Він має широкі колісні арки, високу лінію капоту та характерну оптику.

drom.ru

Поки модель має статус концепту, але, як показує практика, китайські інженери працюють доволі швидко. Скоріш за все, перед запуском у серію автомобіль зроблять трошки простішим та випустять на ринок доступних кросоверів.

Нагадаємо, що нещодавно китайці вивели до продажу електрокросовер із запасом ходу в тисячу км.