Китайці розпочали приймання замовлень дешевого конкурента Skoda Octavia: ціна приємно дивує

Товарна версія цієї моделі дебютувала на початку 2021 року.

Китайська компанія GAC розпочала приймання замовлень на бюджетний седан Trumpchi Empow.

Про це повідомляє Autoblog.

Передсерійний прототип цієї моделі показали минулої осені. Тоді автомобіль називався Empow55. Його товарна версія дебютувала на початку 2021 року. Зазначається, що Trumpchi Empow повинен скласти конкуренцію на ринку Skoda Octavia.

В основі купеподібної новинки платформа GPMA власної розробки GAC. При колісній базі в 2 736 мм седан досягає 4 700 мм в довжину, 1 850 мм в ширину і 1 432 мм у висоту.

autoblog.com

"Спортивності" Trumpchi Empow надає купеподібний силует, який приваблює своїми розмірами решітка радіатора і вертикальними ходовими вогнями. Більш агресивна версія відрізняється яскравими вставками на кузові, круглими патрубками вихлопної системи, спойлером і стандартними 18-дюймовими колесами.

У салоні GAC Trumpchi Empow два дисплея діагоналлю 10,25 дюйма кожен (цифрова панель приладів і система мультимедіа). Дефлектори обдування збудовані в одну лінію. Кнопка запуску двигуна встановлена ​​по центру тунелю. Опціонально доступні камери кругового огляду, адаптивний круїз-контроль і система моніторингу сліпих зон.

autoblog.com

На початковому етапі новий седан пропонується тільки з одним мотором – потужним 1,5-літровим TGDI на 177 к.с. В пару йому покладена семиступінчаста роботизована коробка передач. За попередньою інформацією, пізніше для GAC Trumpchi Empow стане доступний ще один двигун об’ємом 2 літри. Крім того, седану також обіцяна гібридна версія.

На рідному ринку марки GAC Trumpchi оцінили від 15 300 до 19 900 доларів залежно від виконання і комплектації.

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