Китайці розпочали продаж більш дешевого конкурента Skoda Octavia: названо вартість

Ця модель доступна в кузові універсал.

Китайсько-американський концерн GM-SAIC розпочав продаж стильного універсала Baojun Valli.

Про це повідомляє AutoHome.

Зазначимо, що ця модель є недорогим аналогом Skoda Octavia, але на її користь говорять ефектна зовнішність та доступна ціна. Оснащена новинка краще, ніж Baojun RC-5W. Довжина Valli становить 4,68 метра, а розмір колісної бази дорівнює 2,7 метра. Об'єм багажнику, своєю чергою, дорівнює 1 620 літрів.

У розробці Baojun Valli брали участь фахівці General Motors, але архітектура шасі невибаглива - йдеться про передньопривідний універсал з передньою підвіскою типу McPherson і задньою торсіонною балкою. Повний привід не передбачений.

У базовій версії Baojin Valli є мультируль, світлодіодна оптика, 7-дюймова віртуальна приладова панель і 10,25-дюймовий тачскрин медіасистеми. За доплату китайський універсал можна дооснастити водійським кріслом з електрорегулюванням, люком, 500-літровим багажним боксом на дах, адаптивним круїз-контролем, системами контролю смуги і автоматичного гальмування, а також функцією розпізнавання пішоходів.

Під капотом універсала оселився півторалітровий двигун віддачею в 147 кінських сил. Мотор працює спільно з механічною трансмісією на шість швидкостей або варіатором. На кожну "сотню" подоланого шляху автомобіль витрачає в середньому трохи більше 6 літрів бензину.

Приймання замовлень на цю модель стартувало в березні цього року. І ось, за два місяці, до дилерів вирушила перша партія автомобілів. За базовий Baojun Valli зі 147-сильним турбомотором 1,5 і 6-швидкісною "механікою" просять всього 79 800 юанів (трохи більше 12 тисяч доларів США), тоді як нова Skoda Octavia (1,4, 150 кінських сил) в кузові ліфтбек в Піднебесній обійдеться в 154 900 юанів.

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