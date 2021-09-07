Китайці створили бюджетний електрокар, надрукований на 3D-принтері: йому можна буде власноруч заміняти акумулятор

Китайці створили бюджетний електрокар, надрукований на 3D-принтері: йому можна буде власноруч заміняти акумулятор

Автомобіль коштує від 13 900 євро.

Китайська компанія XEV створила бюджетний електрокар Yoyo, надрукований на 3D-принтері, та презентувала для нього програму заміни акумулятора.

Про це повідомляє сайт Carscoops.

Цей міський автомобіль має компактну за розміром батарею на 10,3 кВт-год, якої достатньо для 150 кілометрів пробігу. Вона наповнюється від зарядної станції, але також власники машини зможуть власноруч замінювати акумулятор за кілька хвилин.

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Така можливість буде доступна тільки для європейського ринку. На кількох СТО компанії ENI, які розташовані на всьому континенті, XEV встановить для цього спеціальні станції "Battery Xchange", де можна буде замінити акумулятор.

Це має привернути увагу потенційних покупців електромобілів, які переймаються через тривалу зарядку цих авто. Водночас це може зробити Yoyo менш екологічним, тому що для нього треба буде виробляти більшу кількість акумуляторів.

XEV стверджує, що їх автомобіль – один з найбільш ретельно пророблених на 3D-принтері. Шасі, сидіння, скло та майже все, що видно на моделі, було надруковано. Yoyo можна побудувати всього за три дні.

Крім того, електромобіль може розганятися до 80 км/год. Ціни на нього починаються з 13 900 євро.

carscoops.com

Раніше повідомлялося, що китайці розробили зарядку для електрокарів, яка наповнює акумулятор до 80% за 8 хвилин.

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