Китайці вивели на продаж електрокросовер із запасом ходу в тисячу км: оголошена ціна

Щоб відновити запас енергії до 80% знадобиться усього 8 хвилин.

Китайські інженери випустили новий електричний кросовер під назвою - GAC Aion LX Plus. Запас ходу новинки – 1008 кілометрів (за китайською методикою розрахунку CLTC). Як заявляє виробник, цей електрокар став одним з найбільш далекобійних серійних машин світу.

За топову версію з найбільшою батареєю, доведеться викласти 72 тисячі доларів (приблизно 1 944 000 грн). Про це повідомляє видання CarNewsChina.

GAC Aion LX Plus Performance має систему повного приводу, яку реалізовано за рахунок двох потужних електромоторів. Силова установка видає 734 кінські сили потужності. До першої сотні електрокар вистрілює за 2.9 секунд. Автомобіль має систему швидкої зарядки, яка дозволяє усього за 8 хвилин поповнить запас авто до 80%.

Інтер’єр доволі мінімалістичний, та чимось схожий на Tesla Model 3. Зручні сидіння, великий центральний екран та дуже мало кнопок – це новий тренд 2021 року.

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Також, як кожний сучасний автомобіль, GAC Aion має систему допомоги водію та автопілот. Для того, щоб авто безпомилково бачило всю дорожню ситуацію, його оснастили великою кількістю давачів та системою Lidar. Вся інформація поступає на дуже потужний комп’ютер і автомобіль без проблем пересувається дорогами міста, або трасою.

Продажі на автомобіль вже відкриті, базова версія з одним електромотором і більш скромнішою батареєю коштуватиме 45 тисяч доларів (приблизно 1 215 000 грн).

Нагадаємо, що експерти назвали найпопулярніший електромобіль на Батьківщині "зелених" машин.