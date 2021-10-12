Китайці вивели на випробування електричний кабріолет за 4,5 тисячі доларів

Концепт цієї моделі презентували ще навесні.

Американський концерн General Motors спільно з китайською компанією SAIC вивели на тести бюджетний електричний кабріолет Wuling Hong Guang MINI EV.

Про це повідомляє Autohome.

Зазначимо, що ця модель була презентована концептом ще навесні. Так, головною відмінністю від донора, яким є Hong Guang Mini EV, є складний м'який дах. Також компактному електромобілю переробили передні фари і задні ліхтарі, встановили бічні дзеркала меншого розміру і оригінальні колісні диски на низькопрофільній гумі. Завершують образ білі вставки на бамперах і дверях.

Щодо випробувань цього автомобіля, то його вдалося побачити на вулицях Китаю. Попри рясне використання камуфляжу, впізнавані риси Mini EV простежуються чітко.

Autohome.com.cn

У рух кабріолет призводить електромотор з віддачею 20 к.с., який дозволяє розганятися до 100 км/год. Запас ходу складає 120 км. Очевидно, що відкрита версія буде мати інші цифри далекобійності за рахунок зміни аеродинаміки та маси.

Додамо, що останнім часом Wuling практично перестав розвивати модельний ряд повнорозмірних автомобілів, роблячи акцент суто на мініатюрних електрокарах. Одним з недавніх анонсів став двомісний Nano EV, який являє собою ребрендинговий Baojun E200.

У рух "звичайний" Hongguang Mini EV приводить електромотор потужністю 27 к.с., який дозволяє розганятися до 100 км/год. Запас ходу в 120 км забезпечує батарея ємністю 9,2 кВтг. Також доступна більш далекобійна версія, яка комплектується акумулятором на 13,8 кВтг і може проїхати на одному заряді до 170 км.

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