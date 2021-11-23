Китайці знімуть з виробництва популярний позашляховик, він продається в України

На нашому ринку він доступний у двох комплектаціях.

Китайська компанія Haval ухвалила рішення зняти з виробництва позашляховик H9 .

Про це повідомляє портал "Китайські автомобілі", який ознайомився із модельним планом Great Wall Motors.

Зазначається, що виробництво цієї моделі в Китаї зупинять уже наприкінці цього року. Згідно з документом, складання Haval H9 в КНР буде зупинене 31 грудня 2021 року. Причому, як зазначає низка джерел у китайській пресі, йдеться не про тимчасовий простій, а про так звану "довічну" паузу.

Однією з причин, що спонукають Great Wall до такого кроку, можуть бути порівняно невисокий продаж автомобіля в Китаї. Так, за дев'ять місяців поточного року модель розійшлася в Піднебесній тиражем в 13 873 авто, тоді як продажі співплатформенного позашляховика Tank 300 за цей час склали 52 572 авто. Таким чином, можна зробити висновок про те, що позашляховик Haval H9 втрачає свою актуальність, а йому на зміну приходять сучасніші та більш технологічні моделі.

Офіційно відмову від Haval H9 у компанії поки не підтвердили.

Додамо, що на українському ринку позашляховик Haval H9 доступний у двох комплектаціях – Dignity та Luxury. Перша оснащується 2,0-літровим бензиновим мотором на 245 «коней», 8-ступінчастою АКПП та повним приводом, тоді як люкс-версія має у своєму оснащенні 2,0-літровий дизель на 190 к.с., що працює у зв’язці з тією ж трансмісією та повним приводом.