Китайська автомобільна компанія вирішила судитися з Renault через плагіат

Китайці впевнені, що Renault порушує їх плани по рохширенню на європейський ринок.

Всі вже давно звикли, що європейські автомобільні компанії позиваються до суду на китайські, через плагіат дизайну та технологій, та на цей раз справа зовсім інша.

Китайський автовиробник Human Horizons подає до суду на Renault, через те, що вони використали на автомобілях свого бренду Mobilize схожий логотип. Про це повідомляє видання CARSCOOPS.

Кілька років тому, компанія Human Horizons дебютувала на ринку з повністю електричним HiPhi X. Тоді цей електромобіль дуже зацікавив людей своїм дизайном та технологіями. На його капоті красується логотип у вигляді вертикальної лінії з двома вигнутими лініями з боків.

Проходить кілька місяців після презентації HiPhi X і Renault показало прототип Mobilize EZ-1. Звісно за конструкцією, технологіями та зовнішнім виглядом це зовсім інше авто, але воно має одну схожість – це емблема. Там також є вертикальна смужна з двома вигнутими лініями, але вони повернуті на 45 градусів, а самі лінії трохи товщі.

Таких змін китайцям стало замало і вони впевнені, що схожість в емблемах, може порушити їх плани по розширенню на європейський ринок. Перший позов від китайської сторони було подано у німецький суд ще у 2021 році. Наразі між компаніями триває судовий розгляд.

Human Horizons запатентували свій логотип ще 2018 року, а Renault лише минулого року. Тому, як саме відреагує суд на цей процес, покаже лише час.

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