Китайський автовиробник, який представлений в Україні, презентував новий компактний кросовер

Автомобіль отримав брутальний зовнішній вигляд та непогане оснащення.

Компанія Haval показала дизайн нового брутального кросовера. KuGou – це серійна модель, створена з концепту X Dog, що перекладається, як “Крутий пес”.

Новинка орієнтована на молодих покупців, саме тому, дизайн кузова має жорсткі лінії та цікаві кольори. Про це повідомляє видання AutoHome.

Концепт Haval X Dog показали ще у квітні 2021 року у Шанхаї. Тоді виробник повідомив, що нова лінійка кросоверів буде мати відразу 7 автомобілів на модульній платформі Lemon, розрахованих на різних споживачів.

Якщо не придивлятись, то автомобіль повністю схожий на свій концепт, але це не так - змінилися бампери, передня фальш решітка, дверні ручки, п'яті дверцята і структура ліхтарів.

Брутальна зовнішність трохи спантеличує деяких покупців. Адже автомобіль, хоч і виглядає, як справжній позашляховик, та його можливості набагато скромніші. Машина розрахована для пересування дорогою та інколи на ній можна проїхатись легенькими ямами.

На початку продажів кросовер буде доступний з 1,5-літровим турбомотором GW4B15L потужністю 184 кінські сили, який працюватиме з 7-швидкісним “роботом” та переднім приводом.

Інтер’єр поки китайці тримають у секреті. Та одне відомо точно – семи дисплеїв, як у концепт-кару там точно не буде, але виробник обіцяє, що салон точно сподобається майбутнім покупцям. На внутрішній ринок Китаю новинка вийде вже восени, а до кінця року повинні з’явитись і більш цікаві модифікації моделі.

Нагадаємо, що китайці вивели до продажу електрокросовер із запасом ходу в тисячу кілометрів.