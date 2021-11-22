Розібрали весь тираж за три години: китайський седан влаштував на ринку справжній фурор

802 кілометри на одному заряді та повний привід, інженери Great Wall здивували покупців/

Китайський виробник Great Wall презентував дуже цікавий електричний седан - Mecha Dragon .

Про це повідомляє видання Archyde.

Mecha Dragon – це перший автомобіль Salon, тож інженери намагалися здивувати покупців та привернути увагу до своєї компанії. Скажемо чесно, їм це вдалося. Весь тираж нових авто розкупили усього за 3 години, а це – 101 автомобіль.

Така популярність Mecha Dragon спочатку може здивувати, але, якщо розібратись, то все стає на свої місця. “Електричка” отримала два двигуни, тож для покупців доступний повний привід, також подвійний агрегат розвиває солідну потужність у 550 кінських сил. Та найголовніше в електрокарі – це його батарея. Тут з цим все добре, 115 кВт\год, які дозволяють проїхати на одному заряді 802 кілометри по циклу NEDC. Від 0 до 100 км\год Mecha Dragon розганяється усього за 3,7 секунди, непогано, як для “китайця”.

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Звісно це ще не все. Автомобіль побудовано на сучасній архітектурі, яка дозволяє заряджати батарею від потужної зарядної станції на 480 кВт. Завдяки такій потужності, усього за 10 хвилин, можна поповнити запас батареї на 400 кілометрів ходу.

І щоб точно клієнти були у захваті, інженери додали машині фірмову систему автопілота Captain Cruise. Чотири лідар сенсори, сім камер надвисокої чіткості, п'ять радарів міліметрового діапазону і дюжина ультразвукових сенсорів – це все дозволяє автомобілю бачити повну “картину” на дорозі. Потім вся інформація передається на спеціальний комп’ютер, а вже там штучний інтелект повністю оцінює ситуацію. І все це з потенціалом потужності 400 трильйонів операцій в секунду.

В серію електрокар піде лише наступного року. Перший тираж, який вже розпродано, буде тестовою партією. І якщо все піде за планом, Great Wall планує значно збільшити виробництво, щоб задовільнити попит. Новинка буде продаватися під брендом Salon. Головна особливість електромобіля – це двомоторна компоновка, велика батарея та адекватна ціна у 76 тисяч доларів.

Це вже не перший випадок, коли китайський електрокар “наробив галасу” на ринку автомобілів. Раніше, ТСН.Авто розповідали – про китайський електромобіль Ora Good Cat, який отримав рекордну кількість замовлень.