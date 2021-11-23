Китайський виробник презентував цікавий аналог Skoda Octavia: чим здивувала новинка

Новий "китаєць" отримав цікавий дизайн, економічний двигун та багато цікавих опцій.

Компанія Changan викотила на автосалоні в Гуанчжоу свою нову модель Uni-V .

Про це повідомляють представники виробника на офіційному сайті Changan.

Зазначається, що вона одразу викликала до себе велику цікавість відвідувачів. Цікавий дизайн та дуже популярний тип кузову – ліфтбек зробили свою справу. Ліфтбек на 5 дверей, який має електропривод великих кормових дверей – компоновка дуже схожа на Skoda Octavia, та на цьому схожість не закінчується. Габарити також близькі: довжина становить 4680 мм, ширина – 1838 мм, а висота досягає 1430 мм. Колісна база відрізняється у кращий бік і сягає 2750 мм проти 2686 мм у Octavia.

globalchangan

Та у Uni-V є кілька “козирів у рукаві”, перший – це дизайн. Передня частина має цікаву безрамкову фальш решітку, вузькі фари ну і звісно, куди ж без висувних ручок. Також для кращої аеродинаміки інженери додали спеціальний висувний спойлер, який автоматично піднімається на великій швидкості і може генерувати додаткову притискну силу.

А ось в салоні автомобіль точно, значно цікавіший за Octavia. Тільки подивіться на це кермо та приладову панель. Все практично та зі смаком. Та головна фішка, яка має “продати” цей автомобіль – камера на рульовій колонці. Вона має стежити за станом водія та впізнавати втому. Та ще вона вміє впізнавати людину і підганяти всі налаштування під неї. Якщо згадати, що перед нами бюджетний ліфтбек, то такі функції дивують.

globalchangan

Автомобіль побудували на модульній платформі MPA (Modular Platform Architecture), що і Uni-кросовери. Базова комплектація може похизуватися - турбодвигуном на 1,5 літри потужністю 188 к.с., який працює з 8-ступеневою АКПП Aisin. Та вже скоро, до продажу стане доступна 2,0-літрова турбочетвірка.

На ринку Uni-V з’явиться у 2022 році, але поки продаватися він буде на внутрішньому ринку Китаю. Якщо продажі виправдають очікування, тоді автомобіль побачить і Європа.