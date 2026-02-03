- Дата публікації
У лісі знайшли "кладовище" раритетних авто, які гниють просто неба (фото)
У лісах американського штату Мічиган блогери виявили масштабне стихійне звалище, де просто неба іржавіють десятки класичних автомобілів 1960-70-х років.
У лісових хащах американського штату Мічиган автомобільні ентузіасти виявили масштабне покинуте звалище, де під відкритим небом десятиліттями іржавіють десятки рідкісних колекційних автомобілів епохи розквіту «маслкарів».
Про цю сумну, але вражальну знахідку у своєму відео розповів YouTube-канал Auto Archaeology.
Власник цієї «колекції» роками звозив сюди культові машини, можливо, плануючи їх відновити або розібрати на запчастини, але більшість із них так і залишилися помирати серед дерев.
Що знайшли шукачі скарбів
Серед хащів та опалого листя блогери ідентифікували справжні легенди американського автопрому. Зокрема, на відео можна побачити:
Plymouth Barracuda 1970 року у рідкісному фіолетовому кольорі «Plum Crazy».
Dodge Challenger R/T та кілька моделей у комплектації SE.
Dodge Coronet R/T 1970 року — надзвичайно рідкісна модель, яка, на жаль, вже майже повністю знищена корозією.
Поліцейські версії Plymouth Fury та десятки інших кузовів, крізь які вже проросли дерева.
Сумна доля раритетів
Автор відео зазначає, що більшість автомобілів перебувають у жахливому стані: дахи прогнили, салони знищені вологою, а двигуни відсутні або перетворилися на шматки іржі. Втім, деякі екземпляри все ще можуть стати «донорами» запчастин для реставраторів.
Це місце — яскравий приклад того, як цінні історичні артефакти можуть бути втрачені назавжди через недбале зберігання. Для фанатів «маслкарів» такі кадри — справжній біль, адже у відреставрованому стані ці машини коштували б десятки, а то й сотні тисяч доларів.
