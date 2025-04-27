Як правильно обкатати новий автомобіль: головні заборони

Автомобіль / © Pixabay

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Якщо ви вирішили придбати новий автомобіль, варто пам’ятати, що ваша машина ще не готова до повної експлуатації. Правильний процес обкатки — ключ до надійності та тривалого терміну служби транспортного засобу.

Про це розповів досвідчений автодилер поділився з SUV News.

Поради, що допоможуть уникнути помилок в перші тисячі кілометрів

Перші кілька тижнів обкатки потребують особливої уваги: важливо уникати різких прискорень і тримати оберти двигуна нижче 3 000 об/хв. На цьому етапі двигун і його компоненти активно притираються, тому перевантаження автомобіля, зокрема, перевезення важких вантажів або буксирування, не рекомендується.

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Після пробігу 3 000-5 000 км експерт радить пройти «нульове» технічне обслуговування. Це включає заміну оливи та фільтрів, а також перевірку гальмівної системи, коробки передач і електроніки.

Ігнорування цих правил може призвести до підвищеного зносу та високих витрат на ремонт вже в перший рік експлуатації автомобіля.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні водіїв штрафують через колеса на автомобілях.