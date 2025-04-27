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Як правильно обкатати новий автомобіль: головні заборони
Для того, щоб нове авто служило довго, важливо провести правильну обкатку.
Якщо ви вирішили придбати новий автомобіль, варто пам’ятати, що ваша машина ще не готова до повної експлуатації. Правильний процес обкатки — ключ до надійності та тривалого терміну служби транспортного засобу.
Про це розповів досвідчений автодилер поділився з SUV News.
Поради, що допоможуть уникнути помилок в перші тисячі кілометрів
Перші кілька тижнів обкатки потребують особливої уваги: важливо уникати різких прискорень і тримати оберти двигуна нижче 3 000 об/хв. На цьому етапі двигун і його компоненти активно притираються, тому перевантаження автомобіля, зокрема, перевезення важких вантажів або буксирування, не рекомендується.
Після пробігу 3 000-5 000 км експерт радить пройти «нульове» технічне обслуговування. Це включає заміну оливи та фільтрів, а також перевірку гальмівної системи, коробки передач і електроніки.
Ігнорування цих правил може призвести до підвищеного зносу та високих витрат на ремонт вже в перший рік експлуатації автомобіля.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні водіїв штрафують через колеса на автомобілях.