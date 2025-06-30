Кнопка з авто в колі: що вона означає та навіщо потрібна

Кнопка «автомобіль в колі» / © Onet.pl

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У сучасних автомобілях з’явилася малопомітна, але надзвичайно корисна кнопка з символом авто в колі. Вона дозволяє миттєво вимкнути нав’язливі системи допомоги водієві, які часто працюють некоректно або відволікають.

Про це пише Auto Świat.

На перший погляд вона може здатися неважливою, насправді її функція стає ключовою для багатьох водіїв. Саме з натискання цієї кнопки починається кожна поїздка, адже вона дозволяє вимкнути нав’язливі системи допомоги водієві, які вмикаються автоматично після запуску двигуна. Автовиробники зобов’язані за нормативами встановлювати низку систем, що мають підвищувати безпеку руху.

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Проте на практиці деякі з них працюють некоректно, або ж надто настирливо — наприклад, автоматичні попередження про перевищення швидкості чи контроль уваги водія.

Ці функції нерідко спрацьовують помилково, базуючись на застарілих картах навігації або хибному розпізнаванні дорожніх знаків. Типова ситуація — камера фіксує обмеження швидкості з сусідньої технічної дороги і миттєво подає сигнал, навіть якщо водій не порушує правил. Усе це супроводжується звуковими повідомленнями, які не тільки дратують, а іноді й відволікають від дороги.

Саме тому багато водіїв одразу після старту шукають спосіб вимкнути ці системи. І хоча зробити це можна в кожному авто, спосіб залежить від марки та моделі: десь для цього потрібно зануритися у складне меню мультимедійної системи, десь — використовувати комбінацію кнопок на кермі. Але з’являються і зручні рішення.

Спеціальна кнопка з символом автомобіля в колі дозволяє миттєво відкрити меню, де можна деактивувати небажані функції, або ж одним натисканням вимкнути всі асистенти, що були попередньо налаштовані.

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Наприклад, у моделей Renault достатньо двічі натиснути на цю кнопку, щоб активувалися збережені користувацькі налаштування. Вона навіть підсвічується помаранчевим світлом після запуску двигуна, щоб водій легко її знайшов.

У автомобілях концерну Volkswagen кнопка з таким самим символом відкриває меню систем безпеки, де вже можна вручну вимкнути усе зайве. Такі рішення значно спрощують керування сучасними авто і дозволяють зосередитися на дорозі, не витрачаючи час на навігацію складними інтерфейсами.

В умовах, коли електроніка бере на себе дедалі більше функцій, можливість швидко та зручно відключити те, що заважає — це не розкіш, а необхідність.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на автомобільному дзеркалі є маленька кнопка, яка не всім відома, але вона має корисну функцію для вдосконалення водіння.

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