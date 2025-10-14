Кого варто боятися на дорозі: дослідження виявило найнебезпечніші категорії водіїв

Водій / © pixabay.com

Нове дослідження Американської автомобільної асоціації (ААА) зруйнувало популярні стереотипи про водіїв. Виявилося, що до агресії на дорозі, всупереч поширеній думці, більш схильні не бідні, а заможні люди. Крім того, вчені виявили несподіваний зв’язок між «дорожньою люттю» та типом автомобіля.

Про це пише UA.Motors.

Найбільш несподіваним висновком дослідження стало те, що водії з високими доходами (понад 100 тисяч доларів на рік) частіше проявляють агресію на дорозі. Вони схильні небезпечно випереджати, «підрізати» та намагатися контролювати поведінку інших учасників руху.

Єдиною категорією, де заможні водії виявилися стриманішими, стали прямі погрози та фізичні напади.

Портрет агресора: молодий чоловік на електрокарі

Дослідження також підтвердило деякі очікувані тенденції та виявило нові. Портрет середньостатистичного агресивного водія виглядає так:

Вік: молодші водії значно агресивніші за старших.

Стать: чоловіки перевершують жінок майже у всіх категоріях агресивної поведінки.

Тип авто: власники електромобілів демонстрували більшу лють на дорозі, ніж власники авто з ДВЗ.

Вчені виявили, що схильність до агресії також пов’язана з психологічними особливостями та життєвим досвідом. Більш агресивними виявилися:

Водії, які нещодавно отримували штрафи або потрапляли в ДТП.

Ті, хто не цінує хороші манери на дорозі.

Люди, які вважають поліцію надто суворою.

Власники, які тримають у машині зброю.

Водії, які прикрашають свої авто наліпками або вважають машину частиною своєї ідентичності.

Дослідження також показало, що місце проживання впливає на поведінку. Водії на півдні США виявилися більш схильними до агресії, тоді як у сільській місцевості люди за кермом поводяться значно спокійніше, ніж мешканці міст та передмість.

Нагадаємо, правоохоронці та рятувальники закликають водіїв не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися чіткого алгоритму дій. Почувши сирену, необхідно спокійно зупинитися на узбіччі, не заважаючи проїзду спецтехніки, вимкнути двигун, забрати документи та заблокувати авто.

Після цього слід негайно покинути автомобіль, який є вкрай небезпечним місцем через ризик ураження уламками, і перейти до найближчого укриття — бомбосховища, метро, підземного паркінгу чи переходу. Якщо їх немає поруч, потрібно знайти місце в капітальній споруді за «правилом двох стін», уникаючи при цьому простору під мостами та поблизу об’єктів критичної інфраструктури.