Колекція автомобілів Роналду: якими машинами володіє зірковий футболіст

Спортсмен обожнює суперкари і має декілька дуже рідкісних моделей.

Футболіст Кріштіану Роналду володіє великою кількістю автомобілів. Більшість з них – це розкішні спорткари.

Очевидно, що він дуже любить машини. У його колекції 19 авто, які разом коштують десятки мільйонів доларів. ТСН.Авто розповідає, що стоїть у гаражі спортсмена.

Останнім автомобілем, який придбав Роналду, був Ferrari Monza SP1 вартістю 1,95 млн доларів. У футболіста це вже п'ятий автомобіль цієї марки.

У 2017 році він витратив 480 000 доларів на Ferrari F12 TDF. Також у його колекції Ferrari 599 GTO вартістю 385 000 доларів, Ferrari 599 GTB Fiorano за 310 000 доларів та Ferrari F430, який коштував 300 000 доларів.

Найдорожчим автомобілем у Кріштіану є Bugatti Centodieci, за який він віддав 12 мільйонів доларів. Це один з 10 екземплярів моделі, який він придбав на своє 36 день народження. У нього також є ще два Bugatti: Veyron Grand Sport Vitesse вартістю 2,4 млн доларів та Chiron за 3,1 млн доларів.

Спортсмену також належить один з 500 McLaren Senna. В 2019 році він заплатив за нього 1,06 млн доларів. Суперкар має 4,0-літровий двигун V8 з подвійним турбонаддувом і може розганятися від 0 до 100 км/год всього за 2,8 секунди.

Одного разу дівчина Роналду Джорджина Родрігес подарувала йому на день народження Mercedes G-Wagon Brabus за 850 000 доларів.

Також в гаражі футболіста стоять Lamborghini Aventador, Maserati GranCabrio, Bentley Continental, Mercedes AMG GLE 63, Rolls Royce Phantom, Porsche 911 Turbo S та Audi RS7.

Кріштіану купляє не тільки суперкари. Найдешевший його автомобіль – це масклкар Chevrolet Camaro. Він купив цю машину у 2016 році за менше, ніж 50 000 доларів.

Улюбленою ж машиною футболіста є Rolls Royce Cullinan, придбаний у 2019 році за 360 000 доларів. Цей розкішний позашляховик може розганятися від 0 до 96 км/год всього за 5 секунд. Роналду розповідав, що всередині цього авто у нього "не болить спина і це прекрасно".

Раніше повідомлялося, що у Ліонеля Мессі найдорожча колекція автомобілів серед спортсменів.

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