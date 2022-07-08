Коли брехня - в крові: росіяни видали модельний ряд відомого китайського автовиробника за нові "Москвичі"

У Москві відбулась презентація модельного ряду "Москвичів", але в усьому цьому виявився певний нюанс.

Мер Москви та керівництво заводу “КамАЗ” презентували модельний ряд автомобілів, які нібито збираються випускати на колишньому заводі Renault в Москві під брендом “Москвич”.

Утім, як і личить росіянам, щось своє вигадувати вони нездатні, а тому вирішили просто поцупити в китайців, передає Auto24.

Так, на презентації показали модельний ряд китайського виробника JAC, на якому просто замалювали шильдики. Виходячи з фотографій презентації, це моделі JAC JS4 (Модель I), Sehol X6 (Модель II), S7 (Модель IV), а також ліфтбек Sehol A5 (Модель III).

На презентації у порожньому заводі після французів були лише плакати – жодних автомобілів. Натомість планів росіяни намалювали вдосталь. Вони брешуть, що вже до кінця 2022 року почнуть випускати ці китайські машини – аж 600 штук. Звичайно, це буде крупновузлова збірка, коли до розібраного в Китаї автомобіля вручну прикручуватимуть мотор, вихлопну систему та колеса.

Цікаво, що під час презентації було ще багато фантастичних обіцянок, наприклад, “виробництво вітчизняних електричних автомобілів із ключових російських компонентів (електродвигун, батареї, системи безпеки та управління)”.

Додамо, що наразі КамАЗ перебуває під санкціями через повномасштабне вторгнення РФ до України.