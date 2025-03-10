Коли час замінити шини: 5 ознак критичного зношування

Слід пам’ятати, що автомобільні шини – це витратний матеріал, який має свій ресурс.

Керування авто зі зношеними шинами значно підвищує ризик аварійних ситуацій. Саме тому регулярна перевірка стану шин є вкрай важливою, адже деякі пошкодження можуть бути непомітними на перший погляд.

Про це пише Uamotors.

Варто пам’ятати, що автомобільні шини – це витратний матеріал, який має свій ресурс. Через постійні навантаження, погодні умови та механічні пошкодження їхній стан може погіршитися раніше, ніж передбачено виробником. Що швидше водій помітить ознаки критичного зношування, то більше шансів уникнути неприємностей на дорозі.

До того ж, використання шин із недостатньою глибиною протектора може призвести не лише до втрати керованості, а й до штрафу. За правилами, мінімальна глибина протектора для зимових шин має бути не менше 4 мм, а для літніх – 1,6 мм.

Ознаки зношування шин, які не можна ігнорувати

Зношення шин може бути нерівномірним, тому варто регулярно перевіряти їх по всій поверхні. Ось кілька основних ознак, які свідчать про необхідність заміни:

Надмірне стирання протектора. Якщо глибина малюнка не відповідає нормам, шини слід замінити.

Видимий корд. Якщо в деяких місцях з’явилися нитки або металеві елементи каркасу – шина небезпечна для використання.

Грижі та випуклості. Вони свідчать про пошкодження каркасу та можуть призвести до розриву шини під час руху.

Тріщини та мікропошкодження. З віком гума втрачає еластичність, що може спричинити її розтріскування та подальше руйнування.

Зношені індикатори на шині. Деякі виробники вбудовують спеціальні смужки у глибокі шари протектора, які стають видимими у разі критичного зношування – це чіткий сигнал для заміни.

Щоб уникнути небезпеки на дорозі, перевіряйте стан шин регулярно та не відкладайте їхню заміну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про рекомендації для водіїв щодо того, коли слід замінювати зимові шини на літні.