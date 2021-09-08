Коли потрібно ставити зимову гуму на автомобіль: водіям назвали найкращий час

Коли потрібно ставити зимову гуму на автомобіль: водіям назвали найкращий час

На 70% безпека на дорозі залежить саме від неї.

Автомобілістам розповіли, який найкращий час сприяє для зміни та встановлення зимової гуми.

Про це повідомляють "Коментарі" із посиланням на експертів "Авто Диски UA".

Зазначається, якщо у вас нешипована гума, то міняти шини краще, коли вночі встановиться плюсова температура, а вдень – коли на термометрі температура буде в межах +7 градусів. За такої температури ефективність літніх покришок дорівнює ефективності зимової гуми. Таким чином, якщо немає погодних аномалій, то до 1 листопада міняти гуму немає сенсу.

Хто водить машину, той знає або повинен знати, що безпека на дорозі на 70% залежить від гуми, і з настанням перехідного сезону треба "перевзутися". Не сподівайтеся "перекантуватися" взимку на літніх колесах. Та й влітку на зимовій гумі їздити як мінімум марнотратно.

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У декого може виникати запитання, для чого двічі на рік морочити голову, щоб замінити гуму, адже колеса не мерзнуть і не пітніють. Крім того, для машин придумана "сезонка". Так звана універсальна гума – літня і зимова 2 в 1, на якій можна їздити без зайвого заїзду на шиномонтаж.

Як температура повітря може впливати на колеса? Вона впливає на сам матеріал. Літня і зимова гума відрізняються не тільки протектором (візерунком і глибиною малюнка), але і якістю гумового сплаву. Це ті ключові моменти, які безпосередньо позначаються на зчепленні коліс з дорогою. А чим воно краще, тим автомобіль стійкіший і повороткіший у русі.

Раніше водіям розповіли, як встановити критичне зношення зимової гуми автомобіля.

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