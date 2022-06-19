Коли в Україні зникне дефіцит пального: відповідь міністра інфраструктури

Коли в Україні зникне дефіцит пального: відповідь міністра інфраструктури

Кубраков сподівається, що ситуація з пальним стабілізується до осені, коли Київ підпише більш довгострокові контракти з іноземними постачальниками.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що проблему дефіциту пального в Україні вирішать до осені

Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times, передає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

За словами Кубракова, ліквідація нестачі палива в Україні залежить від поставок вантажівками та потягами через кордони.

"Увесь український імпорт – з ЄС. Раніше використовували лише найближчі до нас країни та порти в Польщі та Румунії, зараз імпортуємо з Бельгії, Нідерландів", – заявив міністр.

Кубраков сподівається, що ситуація з пальним стабілізується до осені, коли Київ підпише більш довгострокові контракти з іноземними постачальниками.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні ціни на пальне вже не повернуться до довоєнного рівня.

Читайте також: