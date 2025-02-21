"Коли ви востаннє пили?": як це запитання може коштувати водіям 17 тисяч гривень

Щоб уникнути проблем, експерти радять дотримуватися спокійної поведінки, знати свої права та не давати підстав для сумнівів у тверезості.

Патрульні часто застосовують психологічні прийоми, щоб змусити водіїв зізнатися у порушенні. Одне з таких запитань-пасток може призвести до штрафу в 17 тисяч гривень і позбавлення водійських прав. Юристи пояснили, як правильно поводитися у таких ситуаціях.

Про це пише "Автотема".

Як розповів чинний патрульний, одним з найпоширеніших провокаційних запитань є: "Коли востаннє вживали алкоголь?".

Багато хто вважає, що чесна відповідь, наприклад, "вчора ввечері трохи випив", допоможе уникнути підозр. Однак це помилкова стратегія, адже така відповідь автоматично стає підставою для перевірки на алкотестері.

В Україні допустимий рівень вмісту алкоголю в крові становить 0,2 проміле. Це дуже низький показник, який можуть показати деякі продукти або навіть безалкогольне пиво. Якщо тест зафіксує перевищення, водієві загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень та позбавлення водійських прав на один рік.

Юристи радять уникати відповідей, які можуть бути розцінені як зізнання. Найкращий варіант – спокійно сказати:

"Я тверезий"

"Алкоголь не вживаю"

"Водій не зобов’язаний пояснювати щось більше. Надмірна відвертість може лише нашкодити", – пояснюють юристи.

Нагадаємо, якщо у водійському посвідченні вказано про проблеми з зором, керування без окулярів може призвести до значного штрафу.

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