Коли замінювати зимові шини на літні: важливі рекомендації для водіїв

Експерти радять не поспішати зі зміною гуми, адже весняна погода в Україні нестабільна.
У найближчі дні в Україні прогнозується потепління до +13°C. У зв’язку з цим водії починають замислюватися, коли ж варто змінювати зимові шини на літні.
Про це повідомило видання УНН.
Законодавство України не зобов’язує водіїв міняти гуму залежно від сезону, проте є вимога до мінімальної висоти протектора – не менше 1,6 мм для легкових авто, 1,0 мм – для вантажівок, 2,0 мм – для автобусів і 0,8 мм – для мотоциклів. У 2023 році до Верховної Ради подали законопроєкт, який пропонує штраф у 340 гривень за відсутність зимових або всесезонних шин у період з 1 листопада по 31 березня, однак він ще не ухвалений.
Експерти радять не поспішати зі зміною гуми, адже весняна погода в Україні нестабільна. Оптимальним моментом для переходу на літні шини вважається середина квітня, коли середньодобова температура стабільно тримається вище +10°C. До того ж, відкладання заміни дозволить уникнути довгих черг на шиномонтажах.
Якщо ж ви вирішили самостійно змінити шини, варто дотримуватися кількох важливих правил:
- Поставте авто на ручне гальмо і передачу (якщо механіка).
- Послабте болти перед підняттям машини домкратом.
- Для безпеки підкладіть під авто запасне колесо або інший надійний предмет.
- Після заміни використовуйте динамометричний ключ для перевірки затяжки болтів.
- Затягуйте болти хрест-навхрест, а не по колу.
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