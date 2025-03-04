Коли замінювати зимові шини на літні: важливі рекомендації для водіїв

Експерти радять не поспішати зі зміною гуми, адже весняна погода в Україні нестабільна.

У найближчі дні в Україні прогнозується потепління до +13°C. У зв’язку з цим водії починають замислюватися, коли ж варто змінювати зимові шини на літні.

Про це повідомило видання УНН.

Законодавство України не зобов’язує водіїв міняти гуму залежно від сезону, проте є вимога до мінімальної висоти протектора – не менше 1,6 мм для легкових авто, 1,0 мм – для вантажівок, 2,0 мм – для автобусів і 0,8 мм – для мотоциклів. У 2023 році до Верховної Ради подали законопроєкт, який пропонує штраф у 340 гривень за відсутність зимових або всесезонних шин у період з 1 листопада по 31 березня, однак він ще не ухвалений.

Експерти радять не поспішати зі зміною гуми, адже весняна погода в Україні нестабільна. Оптимальним моментом для переходу на літні шини вважається середина квітня, коли середньодобова температура стабільно тримається вище +10°C. До того ж, відкладання заміни дозволить уникнути довгих черг на шиномонтажах.

Якщо ж ви вирішили самостійно змінити шини, варто дотримуватися кількох важливих правил:

Поставте авто на ручне гальмо і передачу (якщо механіка).

Послабте болти перед підняттям машини домкратом.

Для безпеки підкладіть під авто запасне колесо або інший надійний предмет.

Після заміни використовуйте динамометричний ключ для перевірки затяжки болтів.

Затягуйте болти хрест-навхрест, а не по колу.

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