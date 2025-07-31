Колір диму з вихлопної труби може сигналізувати про проблеми: що варто знати водіям

Вихлопна труба / © Associated Press

Реклама

Колір диму з вихлопу автомобіля може вказувати на різні технічні несправності, які потребують негайної уваги. Фахівці пояснюють, чому не варто ігнорувати зміну кольору вихлопних газів.

Про це повідомило видання uamotors.com.ua.

Якщо ж після прогріву мотора з вихлопної труби раптово з’являється густа біла хмара, це може свідчити про потрапляння охолоджуючої рідини в камеру згоряння. Найчастіше така проблема виникає внаслідок пошкодження прокладки головки блоку циліндрів або появи тріщин у самому блоці. Такий прояв — привід терміново звернутися до сервісу, адже зволікання може призвести до перегріву та серйозних пошкоджень двигуна.

Реклама

Блакитний дим зазвичай вказує на згорання моторного масла. Це відбувається, коли масло проникає в циліндри — наприклад, через зношені маслознімні ковпачки чи інші елементи ущільнення. Таку ситуацію супроводжує характерний запах горілого мастила та помітне збільшення його витрати. Продовжувати експлуатацію авто без усунення несправності може бути небезпечно — це загрожує зростанням зносу двигуна.

А ось чорний дим сигналізує, що у двигун надходить надлишкова кількість пального, яке не встигає повністю згоріти через нестачу кисню. Внаслідок цього утворюється сажа, яка осідає на вихлопній системі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що якщо ви рідко їздите трасою — ваш двигун під загрозою. Експерти назвали причину, яка призводить до «чорної смерті» мотора.