Коло зі знаком оклику на панелі приладів авто: що означає цей індикатор

Якщо на панелі з’явився цей сигнал, варто негайно перевірити стан гальм.

Будь-який водій може занепокоїтися, коли на панелі приладів авто з’являється невідомий індикатор. Одним із таких попереджувальних сигналів є червоне коло зі знаком оклику. Його поява свідчить про можливу проблему в гальмівній системі, і цей індикатор не можна ігнорувати.

Про це пише "Автопілот".

Гальмівна система – одна з найважливіших для безпеки водіння, і її несправність може призвести до небезпечних ситуацій. Якщо на панелі з’явився цей сигнал, варто негайно перевірити стан гальм.

Перш за все, переконайтеся, що ручник повністю вимкнений. Часто цей індикатор спалахує, коли водій намагається рушити, не знявши авто з ручного гальма. Якщо ж це гальмо вимкнене, а символ не зникає, варто розглянути інші можливі причини.

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Серед основних факторів, які можуть спричинити появу цього сигналу:

зношені гальмівні колодки – їхня надмірна зношеність може вплинути на ефективність гальмування;

низький рівень гальмівної рідини – якщо її недостатньо, гальма можуть працювати неналежним чином або взагалі відмовити;

несправність антиблокувальної системи гальм (ABS) – якщо цей компонент виходить з ладу, авто залишиться керованим, але гальмування в екстрених ситуаціях може стати менш ефективним.

Якщо після перевірки стоянкового гальма сигнал не зникає, а ви не можете самостійно визначити причину, негайно знайдіть безпечне місце для зупинки. Далі рекомендується викликати евакуатор або звернутися до автомайстерні для діагностики.

До слова, раніше пояснювалося, що означає маленька стрілочка біля індикатора рівня пального. Навіть досвідчені водії не здогадуються.