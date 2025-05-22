Світлофор / © Pixabay

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Багато водіїв помилково думають, що червоний сигнал світлофора завжди означає повну заборону руху, але насправді Правила дорожнього руху передбачають низку винятків, коли проїзд на червоне світло не вважається порушенням.

Про це пише Автотема.

Один із ключових випадків — це коли рух на перехресті регулює поліцейський або інша уповноважена особа. Якщо на місці є регулювальник, його команди мають пріоритет над сигналами світлофора. Тож якщо поліцейський показує жест або дає сигнал продовжувати рух, водій має право їхати, навіть якщо світлофор показує червоний. Це дозволяє ефективно керувати рухом у складних ситуаціях, наприклад, під час аварій, ремонтів або інших позаштатних обставин, коли світлофорна система не може адекватно відрегулювати рух.

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Інший виняток — завершення маневру, розпочатого на зелений сигнал. Якщо водій почав повертати чи робити розворот, але змушений пропустити зустрічний транспорт і затримався на перехресті, а сигнал світлофора змінився на червоний, він має право завершити цей маневр. Це правило допомагає уникнути непотрібних зупинок у центрі перехрестя, що сприяє безпеці та зменшенню заторів.

Ще одна поширена ситуація — використання додаткової секції світлофора зі зеленою стрілкою. Якщо основний сигнал світлофора — червоний, але при цьому горить зелена стрілка, рух у напрямку цієї стрілки дозволено. Водіям потрібно уважно спостерігати за всіма світлофорними сигналами, щоб уникнути непорозумінь і дотримуватися правил дорожнього руху.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що означає коли світлофор показує червоний плюс.