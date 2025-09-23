Коли краще міняти шини на зимові: поради досвідчених водіїв

Поради для автомобілістів / © Associated Press

Осінь завжди приносить непередбачувану погоду, і перші снігопади ще не означають, що треба одразу переходити на зимову гуму. Для шин зимового типу важливий тривалий період низьких температур, щоб забезпечити безпечне зчеплення з дорогою та ефективність під час руху.

Коли водіям варто міняти шини: поради експертів

За даними багаторічних спостережень, оптимальний момент для заміни шин — коли середньодобова температура протягом 5-6 днів тримається в межах +4-+6 °C. Навіть якщо вдень температура сягає +10 °C, нічні заморозки до 0-1 °C вже можуть сигналізувати про необхідність підготовки до зимового сезону.

Проте після перших морозів можуть наступати тепліші дні, і у такому разі зимові шини швидко зношуються та втрачають ефективність на дорозі, що знижує безпеку руху.

І навпаки, якщо після першого снігу відразу виникає ожеледиця, зимова гума стає критично важливою. Її відсутність у таких умовах може призвести до серйозних аварій і небезпечних ситуацій на дорозі.

