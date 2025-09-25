Ремонт автомобіля / © iStock

Заміна моторного мастила — це рутинна процедура, але більшість водіїв припускаються критичної помилки: вони ігнорують часовий проміжок, встановлений виробником. Більшість зосереджується на пробігу, тоді як експерти застерігають: час має критичне значення.

Про це пише Jalopnik.

З’ясувалося, що мастило деградує не лише від пройдених кілометрів, але й від хімічних процесів, що відбуваються просто у двигуні, коли автомобіль стоїть.

Чому мастило старіє навіть у гаражі

Навіть якщо ви не залишали парковку, мастило все одно піддається окисленню через контакт із киснем. Волога, що утворюється через конденсат, провокує корозію, а захисні присадки з часом втрачають свої властивості.

Якщо ви переважно здійснюєте короткі поїздки містом, мастило може ніколи не нагріватися до температури, достатньої для випаровування накопиченої вологи. Це значно прискорює утворення шламу — небезпечного осаду, який забиває масляні канали.

У деяких випадках автомобіль, який проїхав лише 2000 кілометрів за пів року, може потребувати термінової заміни мастила, оскільки воно вже хімічно застаріло.

Саме тому виробники встановлюють часові інтервали. Спорткар, який виїжджає з гаража лише на вихідних, може потребувати свіжого мастила так само як і автомобіль для щоденних поїздок.

Не всі кілометри однакові: «важкі» умови експлуатації

З іншого боку, не варто повністю відкидати й правило пробігу. Чим більший пробіг, тим більше сміття накопичується в мастилі: частинок сажі, незгорілого палива та мікроскопічних металевих стружок. З часом мастило втрачає здатність утримувати ці домішки.

Важливо розуміти, що не всі кілометри однакові. Рух по шосе зі стабільною швидкістю створює рівномірне навантаження. Натомість поїздки у міських заторах та короткі дистанції належать до «важких» умов експлуатації. За таких обставин ті самі 5000 кілометрів зношують мастило набагато сильніше, оскільки робота на холостому ходу виснажує його ресурс.

Сучасні мастила, особливо синтетичні, можуть витримувати до 10 000 або навіть 15 000 кілометрів пробігу, але це стосується лише «нормальних» умов водіння.

Консенсус експертів незмінний: це не протистояння «пробіг проти часу», а їхня сукупність. Саме тому в інструкції до вашого автомобіля завжди вказано: «X кілометрів або Y місяців, залежно від того, що настане раніше».

Сприймайте заміну мастила як дешеву страховку для двигуна. Нехтуючи будь-якою стороною цього рівняння, ви ризикуєте отримати шлам, знос деталей, перегрів і, в крайньому разі, заклинку двигуна.

